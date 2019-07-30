30.07.2019 10:10 375

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не могут достичь консенсуса в вопросе механизмов проведения переходных кампаний. На решение вопроса в рамках саморегулирования рассчитывали в ЦБ. Однако в итоге сформировалось два противоположных лагеря: стремящихся к росту клиентской базы и желающих сохранить статус-кво. Поэтому Банк России готов взять регулирование рынка на себя.

"Ъ" стали известны подробности встречи первого зампреда ЦБ Сергея Швецова с бенефициарами и топ-менеджерами НПФ, состоявшейся на прошлой неделе. Обсуждалась возможность ограничения переходных кампаний через саморегулирование, рассказали четыре участника встречи. Но, утверждают собеседники "Ъ", единства позиций частных фондов добиться не удалось, что вызвало недовольство господина Швецова. Он счел, что механизм саморегулирования не работает.

Необходимость ограничения переходных кампаний силами самих НПФ обсуждалась на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в начале июля. Разработанный главой Ассоциации НПФ Сергеем Беляковым по итогам меморандум предполагал единственный способ подписания договора о досрочном переходе между страховщиками — в центральном офисе НПФ. Его принятие и исполнение прописанных норм всеми игроками, по сути, фактически останавливало бы переходные кампании, а также ограничивало бы клиентов в самостоятельной подаче документов на перевод пенсионных накоплений (см. "Ъ" от 19 июля). Впоследствии меморандум неоднократно перерабатывался — "Ъ" ознакомился с несколькими версиями документа.

Однако на совещании у Сергея Швецова четко проявились антагонистические позиции крупнейших участников рынка. Два крупных игрока — НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд» — не захотели накладывать на себя предложенные ограничения. Первый зампред ЦБ был недоволен отсутствием консенсуса, указывают присутствовавшие на совещании собеседники "Ъ". Господин Швецов заявил, что если участники рынка не способны сами договориться, то можно внести законодательные изменения (то есть вернуться к госрегулированию), предполагающие подачу заявления на перевод пенсионных накоплений не в ПФР, а текущему страховщику. Участники встречи разошлись во мнении, насколько серьезна эта угроза, стоит ли трактовать ее как «пример и не более» или же как действительные намерения регулятора.

Упомянутая норма действительно была в первых редакциях так называемого законопроекта сенатора Николая Журавлева, поддерживаемого АНПФ (см. подробнее "Ъ" от 15 ноября 2016 года). Сейчас идею, по данным источников "Ъ", поддерживает ПФР. «Она снимает с фонда ответственность за прием заявлений»,— объясняет возможную причину топ-менеджер одного из частных фондов. Однако представители регулятора в последнее время возможность появления нормы не комментировали.

В ВТБ предлагают «рассмотреть возможность возврата к нормам законодательства, которые предусматривают ежегодное фиксирование доходности на счетах накопительной пенсии и переход застрахованных лиц между страховщиками без потери части инвестиционного дохода». «Мы выступаем за ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации»,— говорил ранее представитель НПФ «Сафмар».

В ЦБ, ПФР, НПФ Сбербанка не ответили на запрос "Ъ". Экспертов разброс мнений участников рынка не удивляет. «Странно было ожидать консолидированной позиции по вопросу, предполагающей конкурентную борьбу и диаметрально противоположные интересы»,— отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Фонды, по его словам, четко разделились на тех, у кого есть возможность привлечения, а значит, есть аппетит к росту клиентской базы, и тех, кто стремится к ее консервации. При таком положении дел, добавляет эксперт, логичной выглядела бы разработка правил регулятором, поскольку решение в интересах одной части рынка на базе саморегулирования недостижимо.

Илья УСОВ