Суд приостановил производство по иску к экс-руководству банка МАБ на 10 млрд рублей

30.07.2019 10:20 327

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 10,2 миллиарда рублей с пяти бывших руководителей ЗАО «Международный акционерный банк» (МАБ), говорится в определении суда.

Производство приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, касающегося исключения из реестра требований кредиторов должника требования ФГУП «В/О Алмазювелирэкспорт».

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность ареста имущества двух бывших членов правления банка на общую сумму 10,2 миллиарда рублей. Экс-члены правления банка Ирина Муравинская и Дмитрий Пехотник обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 15 марта.

Суд тогда указал, что поскольку исполнение судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности, предполагается за счет имущества и денежных средств ответчиков, в случае непринятия обеспечительных мер надлежащее исполнение акта будет затруднительно.

Столичный арбитраж 15 марта также арестовал имущество еще трех бывших руководителей МАБ.

Заявление АСВ о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска о привлечении экс-руководства банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,2 миллиарда рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 февраля 2014 года по 3 февраля 2016 года контролировавшими банк МАБ лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов путем замещения на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц.

Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, сообщило ранее АСВ. Кроме того, в этот период, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководителем банка не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших МАБ лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 17 марта 2016 года признал этот банк несостоятельным (банкротом).