30.07.2019 11:00 351

Рубль пытается расти утром вторника, невзирая на ослабление поддержки от экспортных продаж после уплаты налогов, и на его стороне ожидания снижения ставки ФРС и надежды на прогресс в торговых переговорах между США и КНР, а также позитивная текущая динамика нефти в отсутствие других драйверов.

Новые санкционные инициативы, заявленные в Сенате США накануне, российский валютный рынок проигнорировал.

"Санкционная премия в рубле на данный момент не выражена. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 63,00-63,50 рубля за доллар. В центре внимания на текущей неделе будет находиться заседание Федрезерва", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,38, российская валюта набирает 5 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.30 МСК был у отметки 70,58, дорожая на 14 копеек с начала дня, тем самым отражая снижение единой валюты в паре с долларом на форексе, на 0,1% с начала дня.

"Если честно, то ничего не происходит, "белый шум" в летний мертвый сезон. Можно найти зависимость (в росте рубля) от нефти, а можно предположить, что сейчас кто-то "хвосты подчищает" в конце месяца", — сказал дилер крупного российского банка, объясняя текущие попытки укрепления рубля.

Тем не менее, он полагает, что тенденции к снижению ставок крупными центробанками будут играть на стороне рубля в перспективе, "и без внезапного политического негатива, внутреннего или внешнего, с рублем не должно ничего случиться серьезного — рэйндж 62-65 (за доллар) до конца года".

Как ожидается рынками, в среду вечером ФРС снизит стоимость заимствований впервые со времен финансового кризиса более десяти лет назад.

Текущие ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов составляют 78% против 22% ожиданий снижения на 50 пунктов, другие варианты рынками не учитываются.

Важными представляются текст сопроводительного послания и итоговая пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — рынки будут внимательно анализировать их, чтобы понять, станет ли предстоящее снижение ставок началом цикла смягчения ДКП с переносом его на следующий год, или шаги регулятора будут более ограниченными.

Рынок нефти также ждет итогов заседания ФРС, при этом ожидания снижения ставок ФРС поддерживают котировки — баррель Brent оценивается в $64,10, подрастая на 0,6%.

Для ЕМ-валют важными могут являться новости с начавшихся сегодня двухдневных переговоров США и КНР, от которых рынки не ждут прорывов, но надеются услышать позитивные сигналы о возможности заключения сделки между Вашингтоном и Пекином, которая приведет к смягчению их торгового конфликта.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ