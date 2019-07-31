31.07.2019 08:10 289

Как стало известно "Ъ", МВД России проводит доследственную проверку нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, проведенных Антипинским НПЗ в 2017 году. Если предположения правоохранителей, что топливо продавалось по заведомо заниженным ценам, в результате чего предприятию был причинен ущерб примерно на $66 млн, подтвердятся, главе группы «Новый поток», ранее владевшей НПЗ, Дмитрию Мазурову, который уже находится под арестом по делу о невозврате кредитов Сбербанку, а также экс-гендиректору нефтеперерабатывающего завода Геннадию Лисовиченко может быть предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Кроме того, по данным источников "Ъ", силовики проверяют действия фигурантов на наличие признаков организованного преступного сообщества. В группе «Новый поток» изучаемые полицейскими сделки называют законными.

По данным информированных источников "Ъ" в силовых структурах, заявление в следственный департамент МВД было подано представителями правового управления Сбербанка, которое инициировало и проверку по факту невозврата кредита, завершившуюся возбуждением дела в отношении Дмитрия Мазурова. Как сообщал ранее "Ъ" , в настоящий момент Дмитрий Мазуров обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 15 июля он был задержан в аэропорту при возвращении из заграничной командировки, а затем Тверской суд столицы санкционировал его арест.

По словам собеседников "Ъ", в своем заявлении юристы Сбербанка просят привлечь к ответственности не только Дмитрия Мазурова, но и бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко , поскольку тот осуществлял оперативное управление предприятием в период, к которому относятся проверяемые сделки. Эти же имена, отметим, фигурировали и в заявлении Сбербанка, касавшемся невозврата кредита, причем бывших бенефициара и руководителя НПЗ тогда просили привлечь к ответственности по статьям о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), преднамеренном банкротстве предприятия (ст. 196 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ), а также в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ).

По словам собеседников "Ъ", на этот раз претензии к Дмитрию Мазурову и Геннадию Лисовиченко связаны с двумя контрактами, заключенными Антипинским НПЗ со швейцарской фирмой New Stream Trading AG.

Как утверждают заявители, эта компания фактически принадлежит Дмитрию Мазурову, а номинально ею владеет его сестра Ксения. Через эту структуру, говорится в заявлении, в течение нескольких лет часть готовой продукции НПЗ продавалась по цене значительно ниже рыночной. В частности, предметом изучения правоохранителями является контракт по продаже 0,87 тонн БГС по $444 за тонну, хотя ее рыночная цена, по данным заявителей, ссылающихся на независимых экспертов, на тот момент составляла $475. Общая сумма этой сделки равнялась $386 млн, а ущерб, причиненный предприятию, представители Сбербанка, по словам источников "Ъ" в силовых ведомствах, оценили почти в $27 млн. Еще один контракт касался продажи той же компании 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5» по $450 за тонну вместо тогдашней средневзвешенной цены $494. В данном случае ущерб предварительно оценен более чем в $39 млн. «Следователи МВД проверяют версию о том, что в данном случае были совершены как мошенничество, так и незаконный вывод средств за границу»,— пояснил источник "Ъ".

Силовики, по данным источников "Ъ", в перспективе намерены проверить все сделки по продаже топлива за 2015–2018 годы, хотя, по их словам, трудность расследования состоит в том, что многие документы либо находятся неизвестно где, либо их невозможно прочитать, так как в серверах они заражены вирусами.

Отметим, что сейчас в Тюмени областное управление Следственного комитета России (СКР) ведет свое расследование махинаций на Антипинском НПЗ. По некоторым данным, заявителем в данном случае выступал преемник Геннадия Лисовиченко на посту гендиректора завода Максим Андриасов. По материалам дела, некоторое время назад Геннадий Лисовиченко искусственно создал долг НПЗ перед сторонней коммерческой структурой и якобы в порядке взаимозачетов передал ей по заниженной стоимости подъездной путь №12 к предприятию, разрушив тем самым единый железнодорожный узел. После этого, по данным следствия, завод стал арендовать эти железнодорожные пути за 3 млн руб. в месяц. В общей сложности, как считают следователи СКР, НПЗ в данном случае причинен ущерб более чем на 35 млн руб. Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 201 УК РФ). И хотя эта статья не является «арестной», Геннадий Лисовиченко, как пояснили в СКР, скрылся за границей, а потому его намереваются объявить в международный розыск.

Отметим, что Геннадий Лисовиченко, до работы в НПЗ 18 лет прослуживший в органах прокуратуры, после своего увольнения в конце прошлого года подал иск в Ленинский райсуд Тюмени о выплате ему «золотого парашюта» при уходе с должности, якобы предусмотренного постановлением совета директоров НПЗ от 2008 года. Сумма требования составляет $10 млн плюс штраф за несвоевременную выплату. Впрочем, суд пока отложил решение этого вопроса, в частности, из-за того, что в иске обнаружилось много ошибок, в том числе с датами.

В пресс-службе Сбербанка "Ъ" подтвердили подачу еще одного заявления в правоохранительные органы в отношении Дмитрия Мазурова, Геннадия Лисовиченко и «других лиц». Однако от других комментариев там воздержались, сославшись на нежелание помешать расследованию уголовного дела и ходу доследственной проверки.

В свою очередь, представители господина Мазурова пояснили "Ъ", что «все условия реализации Антипинским НПЗ нефтепродуктов в адрес New Stream Trading были по требованию ПАО "Сбербанк России" записаны в синдицированном контракте от 16 декабря 2013 года. В данном контракте были определены и трейдинговая маржа, и процесс формирования цены. АО "Антипинский НПЗ" полностью исполняло условия указанного контракта, ни разу не нарушив его положения».

Сергей СЕРГЕЕВ, Дмитрий КОЗЛОВ