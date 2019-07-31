31.07.2019 08:20 362

С 31 июля упрощается ряд сделок с недвижимостью. В частности, теперь не нужно идти к нотариусу и заверять сделки с долями в праве общей собственности.

Но отказаться от нотариальных услуг можно только в том случае, если продавец и покупатель смогут сами зафиксировать сделку. Об этом говорится в федеральном законе № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в который были внесены соответствующие изменения .

Как уже писала "Российская газета", если все стороны в сделке согласны, то договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей заключается в простой письменной форме.

"Внесенные поправки в статью 42 ФЗ № 218 говорят о быстрой реакции законодателя на критику и правоприменительную практику", — объясняет эксперт "РГ" Глеб Акимов.

Изначально в целях защиты прав граждан было установлено обязательное нотариальное удостоверение всех сделок по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Однако очевидно, что в случаях, когда права переходят одновременно на все доли — то есть на объект недвижимости целиком, такие меры кажутся излишними, и, руководствуясь принципом целесообразности, законодатель убрал обязательное нотариальное удостоверение таких сделок.

"Это, безусловно, будет способствовать экономии времени и денежных средств граждан, — отмечает эксперт. — Стоимость нотариальных услуг зависит от кадастровой стоимости объекта и составляет, в среднем по России, от 10 до 20 тысяч рублей".

Георгий ПАНИН