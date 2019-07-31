31.07.2019 09:10 374

Из-за штрафных санкций по переводу досрочных накоплений в прошлом году граждане потеряли 15,6 млрд руб., при том что годом ранее потери граждан составили 44,5 млрд руб. При переходе между частными фондами клиенты в 2018 году потеряли всего 4,3 млрд руб. Незначительный уровень потерь был обеспечен низкими результатами фондов, реорганизацией крупных НПФ, а также из-за смены фонда клиентами, которые не успевали накопить существенный доход. По итогам 2019 года эксперты не ожидают увеличения таких потерь.

В результате прошлогодней кампании по переводу пенсионных накоплений граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР), потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты (СП) основанные на материалах проверок ПФР, частных фондов, а также официальной информации ЦБ, полученной по запросам СП, сообщили в высшем органе внешнего госаудита. По итогам кампании 2017 года при переходе из НПФ клиенты потеряли в два с половиной раза больше средств — 10,6 млрд руб., общие же потери тогда составили 44,5 млрд руб.

С 2015 года действуют правила, по которым без штрафных санкций гражданин может перевести свои пенсионные накопления раз в пять лет. Иначе в случае досрочного перехода он лишается накопленного инвестдохода с момента предыдущей смены страховщика. Также гражданин может подать заявление о срочном переходе, тогда его средства будут переведены в выбранный им фонд через пять лет. В прошлом году СП сообщала, что без учета потерь граждан в результате перехода из НПФ в другой частный фонд или в ПФР в позапрошлом году досрочные переходы граждан за 2015–2017 годы привели к суммарным потерям 82,2 млрд руб. (см. "Ъ" от 13 июля 2018 года ). В конце прошлой недели аудитор Счетной палаты Светлана Орлова обнародовала общую сумму потерь на сегодняшний день — 108,4 млрд руб.

Прошлогодняя переходная кампания была самой пассивной за последнее десятилетие, и впервые в истории российской пенсионной системы переходы между частными фондами превысили оттоки «молчунов» из ПФР в НПФ (см. "Ъ" от 13 мая ). Так, между негосударственными страховщиками переместились 936 тыс. человек, а вернулись из НПФ в ПФР всего 74 тыс. застрахованных лиц (см. "Ъ" от 29 марта ). Кампания 2017 года была значительно более агрессивной: около 2 млн человек перешли между частными фондами и 76,7 тыс. возвратились в ПФР (см. "Ъ" от 20 марта 2018 года ).

Поскольку примерно 99% поданных и удовлетворенных заявлений приходится именно на досрочный переход, то подавляющее большинство граждан при переходе теряют инвестдоход. При этом средняя по системе потеря инвестдохода одним клиентом, согласно расчетам "Ъ", сократилась приблизительно на 1 тыс. руб., до 4,2 тыс. руб. Это подтверждается и данными одного из НПФ, предоставивших их "Ъ": средняя потеря ушедшего клиента за год уменьшилась с 8,5 тыс. до 7,4 тыс. руб. Потери «молчунов», решивших поменять ПФР на частный фонд, наоборот, растут. По итогам 2017 года они более чем в 2,5 раза превысили потери среднего клиента НПФ и достигли 15,2 тыс. руб. В переходную кампанию 2018 года они приблизились к 20 тыс. руб. При этом «молчун», решивший в этом году сменить ПФР на НПФ, лишится еще больших денег — инвестдохода за четыре года (см. "Ъ" от 18 января ).

На снижение суммы потерь при переходах между НПФ повлияли несколько факторов. Во-первых, в прошлом году частные фонды показали слабые финансовые результаты (см. "Ъ" от 17 мая ). К тому же ряд крупнейших фондов разнесли по счетам почти 16,1 млн клиентов убыток (см. "Ъ" от 16 апреля ). Из этих фондов ушло более 63% всех граждан, решивших сменить свой частный фонд в прошлом году. Другим фактором стала возможность перехода без потери инвестдохода в результате реорганизации трех крупных НПФ в форме объединения в фонд «Открытие» (см. "Ъ" от 3 апреля 2018 года ), которой воспользовались 78,7 тыс. человек. Они в результате досрочного перехода не теряли инвестдоход, а если у них был убыток, то он возмещался из РОПС НПФ. «Еще один фактор — это активное привлечение фондами клиентов в переходные кампании 2016 и 2017 годов, в результате которых они уже тогда потеряли инвестдоход, в том числе и за счет перехода из других НПФ, а новый сейчас за непродолжительное время не смогли накопить»,— полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его оценке, если темпы переходной кампании этого года сохранятся на нынешних уровнях, то потери граждан не должны превысить показатели прошлого года.

Илья УСОВ