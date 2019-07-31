31.07.2019 09:50 384

Инвестиции в основной капитал в России во II квартале сократились 1,3-1,8% в сравнении с прошлым годом, отмечает ЦБ. Регулятор связал это со снижением государственных инвестиций.

Инвестиций в основной капитал в России в апреле-июне 2019 года сократились на 1,3-1,8% по отношению к тому же периоду предыдущего года, говорится в комментарии ЦБ. В первом квартале

После стагнации в январе-марте (+0,5%) объем инвестиций в основной капитал по итогам второго квартала сократился на 1,3-1,8%.

«Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года», — сказано в обзоре.

ЦБ указывает, что в апреле-мае капитальные расходы бюджетной системы, по оценкам, сократились на 11,8% в номинальном выражении. В таких условиях вклад государственных инвестиций в годовой прирост вложений в основной капитал в II квартале сохранился отрицательным, отмечают авторы обзора.

На протяжении всего года в России наблюдается слабая динамика инвестиционной активности, однако в минус инвестиции ушли впервые. В последний раз такое было в 2016 году. По данным Росстата, в первом квартале инвестиции все еще росли, но всего на 0,5% к прошлому году, что является минимальным значением с III квартала 2016 года, отмечал экономист Кирилл Тремасов в своем Telegram-канале.

ЦБ оценил рост ВВП во II квартале в 0,5-1% в годовом выражении. Помимо этого, регулятор ожидает ускорения в III квартале до 0,8-1,3%.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования писал , что, несмотря на значительные свободные ресурсы компаний, сильного роста инвестиционной активности в экономике страны не наблюдается. Основными причинами авторы ежемесячного доклада назвали окончание бума госинвестиций первой половины 2010-х годов, а также отсутствие привлекательных проектов и механизмов перераспределения ресурсов.

Исследование ВШЭ, проведенное в марте, показало , что практически каждое второе предприятие в производственном секторе (48%) в принципе не имеет долгосрочных планов по капитальным вложениям в развитие бизнеса, а инвестировать в долгосрочные проекты готовы лишь 5% компаний.

В июне замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов заявил , что ведомство ждет ускорения роста инвестиций в основной капитал во II полугодии до 4-5% в годовом выражении. По его словам, к концу года рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 3,1%.

Клара МИНАК, Forbes Staff

