31.07.2019 10:00 378

Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Ее необходимо подготовить еще до принятия профильного закона, поскольку применение общих правил налогообложения в отношении виртуальных активов может обернуться на практике многочисленными проблемами. Базовая идея участников рынка в том, чтобы приравнять все виды токенов к имущественным правам. Среди основных предложений — предоставление налоговых льгот майнерам, отмена НДС на операции с криптовалютами, создание единой системы кросс-курсов для денежного измерения токенов и ряд других. Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства.

Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. По мнению экспертов, выстраивание системы налогообложения — важнейшая часть процедуры легализации криптоактивов наряду с принятием регулирующих их профильных законов.

Согласно исследованию, представленному замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Ильей Кучеровым, прежде всего необходимо «категорировать операции с криптовалютой как объект налогообложения».

По мнению участников дискуссии, базой для всех последующих юридических конструкций должно стать приравнивание всех видов токенов — как цифровых прав, прямо упомянутых в российском законодательстве, так и прочих токенов (монет), в том числе выпущенных в открытых блокчейнах,— к имущественным правам. Сейчас проект закона «О цифровых финансовых активах (ЦФА)», принятый Госдумой в конце мая в первом чтении, не предполагает регулирования последних — статус «вольных» токенов и классической платежной криптовалюты остается неопределенным.

«Данная мера позволит стабилизировать оборот всех цифровых активов за счет унификации учетных правил»,— отметил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. По его словам, это будет способствовать более полному и достоверному отражению таких активов в налоговом и бухгалтерском учете.

Вместе с тем было предложено оставить вопросы отражения таких активов в отчетности на усмотрение самих налогоплательщиков.

При этом основой, на которой должны выстраиваться соответствующие политики участников рынка, должна стать «неизменность источника информации о курсе криптоактива на момент получения и выбытия», что позволит избежать налоговых злоупотреблений.

По мнению господина Кучерова, необходимо также определиться относительно возможности использования криптовалют в качестве денежных измерителей (в целях бухгалтерского учета). Для токенов, выпущенных вне лицензированных площадок РФ, был предложен следующий механизм: их курс сначала определяется в отношении к биткойну, затем пересчитывается в доллары США, а затем в рубли (через официальный курс доллара, установленный ЦБ).

По словам партнера юридической компании Taxology Михаила Успенского, в этих целях планируется применять систему кросс-курсов, разрабатываемых Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ) при участии членов комиссии. «Не существует официальных криптобирж, на которых котируется пара биткойн-рубль, зато почти везде торгуется биткойн к доллару США. Однако если криптовалюта находится вне биржи, например, на "холодном" кошельке, то крайне затруднительно объяснить, почему налогоплательщик отдал предпочтение курсу той или иной биржи без видимых на то оснований»,— поясняет он. Идея с единым кросс-курсом решает проблему, причем не только в налоговых отношениях, но также в банкротном и уголовном праве.

Кроме того, комиссия одобрила предложения освободить операции с цифровыми правами от НДС, а также исключить взимание подоходного налога с граждан, которые реализуют цифровые активы после года непрерывного владения ими. По мнению комиссии, данные меры соответствуют лучшим международным практикам (в частности, опыту Германии и Сингапура).

Подход властей различных стран к определению того, что такое криптовалюты, сильно разнится.

Кто-то считает их полноценными деньгами, кто-то средствами взаиморасчетов, а кто-то цифровыми активами. Зато многие довольно быстро определились с тем, что операции с биткойнами и прочими виртуальными валютами стоит облагать налогом. Тем более что сделки с ними, некогда считавшимися гарантами анонимности, сегодня во многих странах абсолютно прозрачны, так как биржи обязаны выполнять требования законов о борьбе с отмыванием денег, а значит и раскрывать персональные данные игроков на биржах.

Такие правила действуют в США еще с 2014 года — это налог на прирост капитала с операций по обмену криптовалют на обычные деньги. С 1 января 2018 года налогом облагаются все операции с цифровыми валютами. В Австралии подоходным налогом облагаются сделки по купле-продаже криптовалют, но их использование в качестве инвестиций освобождено от налога на прирост капитала. Облагаются налогами криптовалютные операции в Великобритании, которая официально сформулировала свой подход к этому вопросу лишь в декабре 2018 года. В Норвегии, Финляндии и Германии криптовалюты облагаются налогом на прирост капитала и налогом на богатство, а например, в Австрии — подоходным налогом, так как местные власти считают криптовалюты нематериальным активом.

Но во многих странах криптовалюты все еще за рамками регулирования. Например, власти Франции или Италии до сих пор не выработали какой-то позиции по цифровым валютам и тому, стоит ли их облагать налогом.

Кто-то, напротив, задумывается о том, чтобы вывести криптовалюты из-под налогообложения. Так, в начале июля текущего года налоговая служба Сингапура предложила перестать облагать операции с криптовалютами НДС. На практике это осуществится уже с 1 января 2020 года.

Российские юристы считают, что преференции стоит распространить и на майнеров. В частности, в отношении майнеров-ИП применять патентную систему налогообложения, предполагающую аккредитацию в Министерстве цифрового развития, а также раскрытие налоговым органам реквизитов криптокошелька такого предпринимателя (в целях контроля предельной суммы дохода, предполагающей льготы). «Патент покупается за фиксированную плату в год, сумму платежа каждый регион определяет сам. Режим прост и понятен, он позволит майнерам выйти из тени, не бояться возможной конфискации оборудования, что создаст положительный климат в индустрии»,— подчеркнул господин Успенский. В ходе обсуждения законопроекта «О ЦФА» заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмечал, что майнинг должен быть отнесен к предпринимательской деятельности. Таким образом, доходы, полученные в результате такой деятельности, должны облагаться налогом в соответствии с действующим законодательством.

По итогам заседания комиссия намерена сформировать предложения для изменения Налогового кодекса. Соответствующее письмо планируется направить в Минфин, ФНС, ЦБ, Министерство цифрового развития и Госдуму.

Мария САРЫЧЕВА, Кирилл САРХАНЯНЦ