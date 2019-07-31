31.07.2019 10:10 395

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) проанализировали готовность российского рынка программного обеспечения к возможному введению реестра обязательных для предустановки мобильных приложений.

«Для оценки использовались комплексные критерии, включая заявленную функциональность сервисов, востребованность у пользователей, их актуальность для потребителя», — говорится в сообщении.

В девяти из 12 категорий приложений у российских разработчиков есть достойная альтернатива иностранным продуктам, считают эксперты. Это отечественные браузеры, почтовые и облачные сервисы, карты, социальные сети, офисные приложения, антивирусы, а также «Цифровое ТВ». Под последним в ИРИ подразумевают стриминг-сервисы вроде Netflix и Amazon Prime.

В частности, в категории браузеры эксперты предложили «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Рамблер», для электронных сообщений и хранения в облаке предлагаются российские аналоги от «Яндекс» и Mail.ru. Достойной альтернативой картам Google они сочли «Яндекс.Карты», «2ГИС» и Maps.me, разработанных за рубежом соцсетям — «ВКонтакте» и «Одноклассники», а Apple Music и Spotify предложили заменить «Яндекс.Музыка», Boom, Zaycev.net и Zvooq. В качестве замены зарубежным антивирусам эксперты назвали Kaspersky и Dr. Web, цифровому ТВ — IVI.ru, Okko, Amediateka, Kinopoisk, телевидение от «Ростелекома» и сотовых операторов.

При этом в трех категориях «российские разработки не востребованы должным образом», утверждают в институте. Это видеохостинги («Яндекс.Видео», «Видео Mail.ru», Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники»), мессенджеры (ICQ, «ТамТам», «Диалог») и системы платежей (Mir.Pay).

Гендиректор ИРИ Сергей Петров считает, что российские программы выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. «Пользователи должны получить право выбора, проголосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций», — сказал он.

Результаты своего обзора в ИРИ пообещали направить в Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве.

В июле в Госдуму внесли законопроект об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Список таких программ, по замыслу депутатов, должны определить в правительстве. Другой законопроект предусматривает штрафы за продажу гаджетов без предустановленных российских приложений — 30–50 тыс. руб. для должностных лиц и 50–200 тыс. руб. для юридических.

С идеей обязать производителей смартфонов предустанавливать на них российские приложения в сентябре 2018 года уже выступала Федеральная антимонопольная служба. В ведомстве предлагали использовать отечественные мессенджеры, карты, антивирусы и поисковые сервисы.

В Минкомсвязи эту идею не поддержали, представитель министерства Евгений Новиков говорил, что основная цель данной концепции ФАС — развитие конкуренции методами, свойственными для естественных монополий. «Но рынок приложений для пользовательского оборудования и так конкурентен, поэтому такие методы здесь вряд ли будут эффективными», — сказал он.

Константин НАГАЕВ