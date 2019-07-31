31.07.2019 10:20 437

За бизнесом, который помогает государству заботиться о гражданах, официально закрепили определение социального. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".

Осенью Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) представит свои предложения по льготам и мерам помощи таким предпринимателям, рассказал "РГ" президент "ОПОРЫ России", член совета директоров корпорации Александр Калинин.

По новому закону предприятие малого или среднего бизнеса может быть отнесено к категории социальных, если соответствует одному из четырех условий. Первое: в компании трудятся граждане, которых можно отнести к социально уязвимой категории. Это могут быть инвалиды, многодетные родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей, воспитанники детских домов, пенсионеры и люди предпенсионного возраста — итоговый перечень определит правительство. Таких работников в числе всех сотрудников должно быть не меньше половины, а доля их зарплат в фонде оплаты труда должна составлять, как минимум, четверть.

Второе условие: компания обязана обеспечить доступ товаров, работ и услуг, которые производит социально незащищенная категория граждан, к рынкам сбыта. Полученные в результате доходы по итогам предыдущего календарного года должны составлять не менее 50 процентов в общем объеме доходов. Такой же должна быть и доля чистой прибыли, направленной на осуществление этой деятельности.

Третье условие: получить статус "социальных" смогут предприятия, которые производят товары или оказывают услуги для социально незащищенной категории граждан. Доля доходов от этой деятельности должна опять же быть не менее 50 процентов от общего объема.

И четвертое условие. В законе указаны и конкретные сферы деятельности, которые будут считаться "социальными". В их числе оказание услуг в сфере дополнительного образования, реабилитация и уход на дому, организация отдыха детей, инвалидов и пенсионеров, обучение волонтеров.

По словам Александра Калинина, отсутствие закрепленного законом понятия "социального предпринимательства" затрудняло поддержку такого бизнеса со стороны государства. "Регионы и муниципалитеты с большой осторожностью предоставляли льготы социальным предпринимателям, так как опасались, что завтра придет прокуратура или Счетная палата и проверяющие спросят, на каком основании были установлены преференции. Теперь этой проблемы не будет", — отметил Калинин.

Региональные и муниципальные власти смогут сами определять, как помогать социальному бизнесу — в законе специально решили не прописывать конкретные инструменты, чтобы не ограничивать инициативу на местах, пояснил собеседник "Российской газеты".

Что касается Корпорации МСП, то для поддержки новой категории предпринимателей могут быть созданы гарантийные и кредитные продукты с льготными процентами. "Думаю, осенью мы уже будет готовы принять такие решения на уровне совета директоров", — уточнил Александр Калинин.

По оценке "ОПОРЫ России", сейчас в нашей стране около 10 тысяч предпринимателей, которых по тем или иным критериям можно отнести к социальным.

Юлия КРИВОШАПКО