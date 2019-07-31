Рубль перед ФРС пытается расти с оглядкой на нефть и перед аукционом ОФЗ

31.07.2019 11:00 353

Рубль пытается расти утром среды, и на его стороне нефть вблизи двухнедельных максимумов, а также ожидания иностранного спроса на шестилетние ОФЗ в преддверии предполагаемого снижения сегодня ставки ФРС США и после намеков российского центробанка на возможность дальнейшего смягчения ДКП.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,40, российская валюта набирает 11 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

В паре с евро рубль к 10.20 МСК был у отметки 70,72, дорожая на 10 копеек с начала дня.

Нефть марки Brent ранее подрастала более чем на один процент с начала дня до двухнедельного максимума $65,41 в ожидании снижения ставки ФРС и на фоне сокращения запасов в США. Сейчас баррель оценивается в $65,29, дорожая на 0,9%.

"Нефтяные цены преодолели краткосрочное сопротивление $64,50 за баррель Brent и теперь могут взять курс на отметку $67,50, где проходит верхняя полоса Боллинджера на дневных графиках", — предположила Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения вблизи отметки $1,1155 перед объявлением в 21.00 МСК решения ФРС о ставках.

Как ожидают рынки, в среду вечером ФРС снизит стоимость заимствований впервые со времен финансового кризиса более десяти лет назад.

Текущие ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов составляют 82% против 18% ожиданий снижения на 50 пунктов, другие варианты рынками не учитываются.

Важными представляются текст сопроводительного послания и итоговая пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла (21.30 МСК) — рынки будут внимательно анализировать их, чтобы понять, станет ли предстоящее снижение ставок началом цикла смягчения ДКП с переносом его на следующий год, или шаги регулятора будут более ограниченными.

Российский Минфин проведет сегодня один аукцион по размещению рублевых госбумаг, на котором предложит ОФЗ-ПД выпуска 26229 с датой погашения 12 ноября 2025 года в объеме 20 миллиардов рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ