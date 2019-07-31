31.07.2019 13:00 352

Конкурсный управляющий банка "Пушкино" подал жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области в аресте имущества бывших руководителей организации на сумму 14,7 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Агентство по страхованию вкладов, которое является управляющим банка, обжаловало в Десятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 5 июня.

"Изложенная конкурсным управляющим позиция свидетельствует о построении им выводов не на официальных источниках информации, а на данных, размещенных в сети Интернет", — отметил арбитраж 5 июня. Доказательств, что содержащаяся в представленных документах информация достоверна, не представлено.

В апреле суд возобновил производство по заявлению АСВ о взыскании с экс-совладельца банка Алексея Алякина и других бывших руководителей 14,7 миллиарда рублей.

Областной арбитраж 1 февраля 2017 года приостановил производство по этому заявлению до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов.

Суд 3 декабря 2013 года признал банк "Пушкино" банкротом. АСВ в феврале 2019 года сообщило, что банк "Пушкино" выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 1,6 миллиарда рублей из общего долга в размере 23,3 миллиарда рублей.

Отзыв в сентябре 2013 года лицензии у банка "Пушкино" стал крупнейшим на тот момент страховым случаем для АСВ с предварительными выплатами вкладчикам в 20,2 миллиарда рублей. Банк "Пушкино" до февраля 2013 года связывали с бизнесменом Алякиным, известным также по несостоявшейся сделке по покупке компании Potok (ранее Mirax) у Сергея Полонского. Алякин вышел из капитала банка в начале 2013 года.

Столичный арбитраж 14 января 2016 года признал индивидуального предпринимателя Алексея Алякина банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника суд назначил Роксану Кильмякову, которая была до этого временным управляющим. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим Алякиным.