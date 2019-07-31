31.07.2019 15:00 354

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут благодаря взносам в Пенсионный фонд России (ПФР), которые работодатели выплачивают с зарплат своих сотрудников.

Такие страховые пенсии пересчитываются каждый год. Однако, сколько бы ни зарабатывали пенсионеры и какие взносы бы за них не платились, их пенсии могут вырасти максимум на три балла .

Цена одного балла в этом году составляет 87,24 рубля. Это значит, что максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль 72 копейки.

Всего сейчас в России трудятся порядка 10 миллионов пенсионеров.

Марина ГУСЕНКО