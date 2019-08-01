01.08.2019 08:30 466

Финансовые организации вступились за иностранные платежные системы. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову с письмом (есть у «Известий»). В нем будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, MasterCard и др.), назван дискриминирующим. Позицию поддержали и в Национальной платежной ассоциации (НПА). В нынешнем виде закон запрещает операторам самовольно отключать своих клиентов. И пусть это должно защитить российский банковский сектор от санкций, нельзя исключать злоупотреблений со стороны финансовых организаций. Так, они смогут игнорировать требования платежных систем, например, об информационной безопасности, предупредили в АБР. Там предлагают внести поправки в закон в ближайшую сессию. Анатолий Аксаков сказал «Известиям», что возможность для злоупотреблений действительно есть, и не исключил корректировки осенью.

Беззащитны перед законом

Закон запрещает платежным системам отключать клиентов, руководствуясь критериями своих зарубежных материнских компаний, говорится в письме АБР, направленном Анатолию Аксакову. Хотя это ограничение направлено на защиту российской финансовой отрасли от санкций, на практике оно лишит международных операторов главного инструмента дисциплинирования пользователей. Есть риск, что клиенты платежных систем будут игнорировать экономические или технологические требования, правила информационной безопасности и так далее, пояснил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков. Ассоциация, по его словам, планирует инициировать обсуждение и поправки в осеннюю сессию.

«В связи с этим предлагаемое регулирование представляется излишне жестким, так как по сути устанавливает запрет на применение мер воздействия к недобросовестным участникам платежной системы по любым нарушениям и при этом не повышает бесперебойности выполнения расчетов», — говорится в письме Анатолию Аксакову.

Депутат в ответ на вопрос «Известий» об обоснованности опасений ассоциации сообщил, что нынешние формулировки закона допускают злоупотребления, «по крайней мере, теоретически».

— Осенью мы обязательно вернемся к обсуждению этой проблемы. Вполне возможно, что подкорректируем регулирование, чтобы не было дискриминации, — заявил Анатолий Аксаков.

В ЦБ «Известиям» заявили, что закон не запрещает платежным системам исключать финансовые организации из списка участников в случае нарушений российского законодательства и иных регуляторных норм, в том числе к обеспечению информационной безопасности. Вместе с тем закон не позволяет добавлять в правила операторов, работающих в России, критерии исключения банка по основаниям, устанавливаемым в иностранных государствах, уточнили в регуляторе. Точку зрения ЦБ поддержала президент Национального платежного совета Алма Обаева. По ее мнению, закон не несет рисков блокировки операторов из-за того, что они самовольно отключат своего клиента по объективным причинам.

В ФАС «Известиям» затруднились оценить риски дискриминации иностранных игроков новым регулированием. По вопросам применения законодательства «О Национальной платежной системе» там предложили обратиться в Банк России.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Риски, связанные со сбоями в системе платежей, привлекли внимание регулятора и властей после того, как клиенты попавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка не смогли воспользоваться своими карточками Visa и MasterCard. Минфин США включил организацию в черный список из-за ее связи с Каракасом — 50% банка принадлежит нефтегазовой венесуэльской компании PDVSA. После этого в Госдуме попросили НСПК объяснить причины возникновения этой ситуации. Ведь именно для того, чтобы застраховаться от подобных моментов, и была создана НСПК.

Проблема в другом

В НПА (объединяет крупнейших участников платежного рынка — MasterCard, «Золотая Корона», American Express и т.д.) позицию АБР поддержали. Ее исполнительный директор Мария Михайлова заявила «Известиям», что инициатива депутатов нарушает принципы свободы договора, поскольку запрещает участникам технологической цепочки прекращать оказывать услуги в одностороннем порядке.

Впрочем, главное несовершенство будущего регулирования в том, что оно не дает практических механизмов исполнения его требований, полагает она. Если иностранные государства всё же введут санкции против российских банков, то технически у международных систем пока нет возможностей преодолеть эти риски. Например, остается невыясненным, куда переключать организации, попавшие под международные ограничения, заключила Мария Михайлова.

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил «Известиям», что главная цель закона — дать ЦБ инструменты для наведения порядка на рынке платежных систем. Риск шантажа со стороны недобросовестных игроков из-за неопределенности формулировок, по его мнению, минимальный. В случае новых санкций закон поставит иностранные системы «меж двух огней» — российского и западного законодательств. Но если они не хотят потерять здесь огромный рынок, то должны принимать местные правила игры, считает Гарегин Тосунян.

В основных иностранных платежных операторах, а также в системе «Мир» не ответили на вопросы «Известий» о том, есть ли угроза злоупотребления будущими законодательными нормами. Как сказал «Известиям» топ-менеджер международной платежной системы, рынок пока еще не переварил поправки и торопиться выступать с публичными заявлениями не стоит. В основных российских банках не ответили на запрос «Известий».

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

