01.08.2019 08:50 560

Банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров. Кредитные организации планируют привлекать граждан специальными условиями обслуживания и мотивировать на дальнейший перевод к ним пенсий. Интерес банкиров понятен — эти клиенты финансово ответственны и имеют стабильный доход. Однако эксперты отмечают, что для самих граждан финансовая выгода от подобных предложений не всегда очевидна.

О том, что Почта-банк в начале августа запускает для граждан предпенсионного возраста специальное предложение по обслуживанию, рассказали "Ъ" в кредитной организации. Женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет смогут пользоваться условиями облуживания и бонусами, которые ранее были доступны клиентам, получающим в банке пенсию. Речь идет, в частности, о снижении ставки по кредиту на 2% годовых, надбавке 0,25% годовых к ставке по вкладу, выплате до 6% годовых на остаток по сберегательному счету, кешбэке 3% и т. п.

Для этого действующим и потенциальным клиентам банка необходимо подписать заявления о подключении соответствующего тарифа и о намерении в будущем перевести свою пенсию в банк. Как пояснил "Ъ" первый зампред правления Почта-банка Георгий Горшков, предпенсионеры смогут пользоваться льготными условиями обслуживания в течение девяти месяцев. Граждане смогут сохранить основные льготы и в дальнейшем, но для этого потребуется перевести зарплату в банк либо ежемесячно тратить от 10 тыс. руб. его картами.

Фактически в банке нацеливаются на лояльную и стабильную аудиторию пенсионеров. Как отмечает господин Горшков, «пенсионеры для банков — перспективная и интересная категория клиентов, они отличаются платежной дисциплиной, грамотным подходом к финансовому планированию, имеют стабильный источник дохода». «Если рассматривать платежную дисциплину пенсионеров в целом, то они ответственно подходят к своим обещаниям, кредитная культура у них выше, а количество дефолтов намного меньше по сравнению с молодежью»,— отметили в пресс-службе Совкомбанка. При этом, по оценке Почта-банка, из не менее 10 млн предпенсионеров около 2 млн человек должны выйти на пенсию в 2019-м — первой половине 2020 года.

В других банках гражданам пенсионного возраста также предлагают особые условия обслуживания. В Совкомбанке в случае получения пенсии гражданам предлагается снижение ставки по кредитам, дисконт может составить до пяти процентных пунктов (но не ниже 14% годовых).

Сбербанк в случае получения у него пенсии по кредитам наличными снижает ставку на один процентный пункт. По словам старшего вице-президента ВТБ Юлии Деменюк, пенсионерам предлагаются льготные ставки и специальные условия обслуживания.

В ближайшее время ВТБ и Сбербанк планируют также включиться в борьбу за предпенсионеров. «В законодательстве люди, выходящие на пенсию через пять лет, выделены отдельной группой, Сбербанк готовит для таких клиентов, а их в банке семь миллионов, специальные предложения»,— пояснили в пресс-службе банка. «ВТБ разрабатывает комплексное предложение для клиентов предпенсионного возраста,— сообщила госпожа Деменюк.— Люди пред- и пенсионного возраста зарекомендовали себя как аккуратные плательщики и активные вкладчики, поэтому неудивительно, что банки начинают более активно конкурировать за этот клиентский сегмент».

Эксперты отмечают, что при выстраивании грамотной коммуникации с предпенсионерами есть большая вероятность, что человек захочет обслуживаться в банке и с выходом на пенсию. «Традиционно обслуживать пенсионеров была прерогатива Сбербанка, а сейчас между банками за эту категорию развернется активная борьба,— ожидает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— По большому счету Почта-банк собирается забрать часть аудитории у Сбербанка, и для него это выполнимая задача еще и по причине большой сети офисов по соседству с Почтой России, куда целевая аудитория приходит регулярно, и из-за предложения более заманчивых условий, чем у конкурента». В настоящее время Сбербанк располагает сетью около 14 тыс. подразделений, Почта-банк — более 18 тыс. точек обслуживания.

Вместе с тем, по оценке главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, особую выгоду от программ предпенсионеры вряд ли получат. «Сомневаюсь, что по таким акциям соотношение цены привлечения и ожидаемой доходности с клиента значимо отличается от других маркетинговых акций, нацеленных на сопоставимые аудитории,— говорит он.— А как эти программы трансформируются в деньги для граждан, большой вопрос, особенно с учетом градуирования по ставкам». При этом банк, добавляет эксперт, несмотря на достаточно высокие по рыночным меркам проценты на остаток средств на счете, получит дополнительные стабильно поступающие деньги, стоимость которых будет выгоднее, чем на межбанке.

Светлана САМУСЕВА