01.08.2019 09:30 490

С 1 августа российские банки, подключенные к системе быстрых платежей, должны начать в массовом порядке тестовые переводы платежей по QR-коду. При этом банк «Русский стандарт» подключил первого клиента, который теоретически может принимать платежи по новой технологии. Однако в реальности такая операция будет недоступна еще какое-то время, поскольку банков, сертифицированных на отправку денег по QR-коду, в России пока нет.

До 31 июля банки—участники СБП должны были выбрать несколько клиентов-юрлиц, на которых будут испытывать пилотный проект по приему платежей с помощью QR-кода. О такой необходимости говорилось в письме, которое банки получили в мае. В течение августа они должны будут провести пилотные проекты по внедрению новой системы платежей. Директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт Дмитрий Колесников отметил, что «в России клиенты банков—участников СБП смогут проводить такую оплату быстро и безопасно непосредственно из мобильного приложения своего банка».

Банк «Русский стандарт» еще 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме показал на кофейном автомате, как будут проходить такие операции. «Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами»,— уверена директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. При этом для первого клиента банк выбрал платежи с использованием статического QR-кода.

Использование статического QR-кода — наиболее простое решение. Код представляет собой реквизиты счета заведения, и его достаточно просто распечатать и повесить на стену. Для оплаты клиенту надо его отсканировать смартфоном и вписать сумму платежа. Альтернативный вариант — динамический QR-код, который каждый раз формируется заново и содержит не только реквизиты продавца, но и сумму платежа. Этот вариант требует заметно больше усилий для внедрения, и компании, подключенные с использованием такого QR-кода, скорее всего, появятся ближе к концу августа.

По словам руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, в настоящее время банк уже подключился к тестовой среде НСПК, а «для участия выбрана крупная федеральная сеть». При этом «пилот» будет проводиться с использованием динамического QR-кода. По мнению господина Киричека, этот вариант будет «наиболее удобен и востребован торгово-сервисными предприятиями». В банке «Открытие» для пилотного проекта выбрали «небольшие точки продаж в Москве с неширокой номенклатурой товаров», рассказал директор департамента эквайринга банка Александр Дынин. По его словам, одновременно тестируются «и статический, и динамический QR-коды». Промсвязьбанк также будет проводить «пилот» на небольших клиентах — ТСП и ресторанах быстрого питания. «"Пилоты" проводятся последовательно, сначала статический QR, далее — динамический»,— говорит заместитель директора департамента электронного бизнеса СМБ ПСБ Никита Хомутов. В ПСБ отмечают, что прошли «сертификационное тестирование как по отправке денег по СБП, так и на получение их ТСП».

Парадокс ситуации с первым клиентом заключается в том, что банк «Русский стандарт» получил сертификат на прием платежей, а сертификата на отправку платежей у него нет, как, впрочем, и у остальных. Источник на банковском рынке, знакомый с ситуацией, сообщил "Ъ", что для того, чтобы не возникло дисбаланса на рынке, Банку России имело бы смысл потребовать от участников СБП получать сразу два сертификата — на отправление и на получение платежей по QR-коду. Ведь банки прежде всего заинтересованы в получении платежей. И эта проблема уже проявилась в СБП при переводах между физлицами.

Но это не единственная проблема. По мнению Александра Дынина, банкам предстоит решить задачу онлайн-интеграции АБС (автоматизированная банковская система) с ядром системы, отвечающей за связь с СБП. «Пожалуй, самое сложное и дорогостоящее — это реализация динамического QR-кода на устройствах типа кассы и POS-терминале»,— считает начальник отдела развития цифровых платежных сервисов ПСБ Ольга Алексюк. А Алексей Киричек назвал главными задачами реализацию «удобного, эргономичного интерфейса формирования и отображения QR-кода на стороне предприятия, а также максимально производительной роллаут-технологии на десятки и сотни тысяч юрлиц». В ЦБ не ответили на запрос "Ъ".

Максим БУЙЛОВ, Вероника ГОРЯЧЕВА, Вадим АРАПОВ