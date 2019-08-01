01.08.2019 09:50 524

Основываясь на уточненных данных Росстата о потреблении домохозяйств, в ЦМАКП произвели новую оценку нормы потребления граждан. Оказалось, что с учетом сезонности показатель, который рассчитывается как потребление домохозяйств (оборот розничной торговли, объемы платных услуг и расходов в ресторанах, кафе и барах на территории РФ) к их располагаемым доходам, снижается второй квартал подряд (см. график). При этом те же оценки на прежних данных Росстата предполагали, что норма потребления стала снижаться только во втором квартале. Причина — сильное ухудшение статистики о потреблении гражданами платных услуг: оно снижается в пяти из шести прошедших месяцев первого полугодия 2019 года, поясняет Игорь Поляков из ЦМАКП.

Такие данные меняют представление как об оценках частного потребления в первом полугодии, так и его влиянии на экономический рост: только частный спрос обеспечил слабый прирост ВВП в первом квартале 2019 года со стороны потребления. Между тем, исходя из фактических данных Росстата об использовании денежных доходов, второй квартал (в отличие от первого и второго кварталов год назад) оказался относительно урожайным для расширенных сбережений граждан — на них было использовано 5,2% всех денежных доходов (в первом квартале 2019 года они, наоборот, сократились на 1,7% денежных доходов). Несмотря на снижение ставок по рублевым депозитам, заметно росли валютные депозиты и, вероятнее всего, наличные валютные сбережения (на фоне заметного укрепления рубля). Кроме того, во втором квартале годовой темп сокращения доходов населения сильно замедлился. «Это было связано с доведением пенсий до региональных прожиточных минимумов, в результате чего вклад социальных выплат в годовой прирост доходов стал положительным. Другим значимым фактором улучшения динамики доходов было замедление сокращения прочих денежных поступлений»,— поясняют экономисты ЦБ на фоне замедления роста частного кредитования второй месяц подряд.

Впрочем, если в ЦБ обнаружили очищенный от сезонности рост частного потребления во втором квартале 2019 года (см. "Ъ" от 31 июля), то в Минэкономики, ЦМАКП и РФПИ фиксируют его снижение или стагнацию. Данные о норме потребления лишь подтверждают эти оценки.

Алексей ШАПОВАЛОВ