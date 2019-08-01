01.08.2019 10:10 544

«Траст», намеривающийся распродать непрофильные активы на 30 млрд руб., начал избавляться от них. Банк продал X5 Retail Group два объекта недвижимости на севере Москвы. Но ритейлеры вряд ли станут активными покупателями заложенного имущества, так как сети прекратили агрессивную экспансию. Вся надежда на компании, специализирующиеся на спекулятивных сделках.

«Траст» закрыл сразу две сделки по продаже объектов недвижимости на севере Москвы X5 Retail Group, сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуаций. По его словам, речь идет об объекте площадью 4,8 тыс. кв. м на Дмитровском шоссе и о здании площадью 7 тыс. кв. м на улице Милашенкова. В пресс-службе банка и в Х5 подтвердили эту информацию, отказавшись обсуждать детали сделок.

Между тем, по информации собеседника "Ъ", объекты приобретены компанией под супермаркеты «Перекресток» за 1 млрд руб. Эту сумму руководитель направления стрит-ритейла CBRE Юлия Назарова считает справедливой. «Для подобных объектов средняя сумма составляет 100 тыс. руб. за 1 кв. м»,— говорит она. У директора департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников иное мнение: «Учитывая удачную локацию объектов (они находятся в пешей доступности от станций метро.— "Ъ"), сумма сделки в 1 млрд руб. кажется несколько ниже рыночного уровня».

На базе «Траста», который перешел под контроль ЦБ, был создан банк непрофильных активов. «ФК Открытие» в 2018 году передал в «Траст» активы на 438 млрд руб. Еще 110 млрд руб. планировал внести Бинбанк. В январе 2019 года «Ведомости» сообщали, что «Траст» выставил на торги активы совокупной стоимостью более 30 млрд руб. Недавняя продажа двух объектов розничной группе X5 — один из этапов массовой распродажи доставшегося «Трасту» имущества.

«Траст» также реализует активы, доставшиеся от башкирской розничной сети «Матрица» (сейчас она находится в процессе банкротства). По сообщению пресс-службы банка, в Уфе было продано четыре объекта сети общей площадью 18 тыс. кв. м: на проспекте Октября, улицах Менделеева и Сагита Агиша, а также на Индустриальном шоссе. Сейчас в портфеле «Траста» осталось семь объектов «Матрицы» общей площадью 49 тыс. кв. м в Уфе, Уфимском районе и Самаре, их планируется выставить на торги до конца текущего года.

«Траст» собирает заявки и от потенциальных покупателей складского комплекса (37 тыс. кв. м) в Рамонском районе Воронежской области. Там находится один из распределительных центров X5 Retail Group. В банке говорят, что за счет наличия якорного арендатора объект может представлять интерес для инвесторов. Член совета директоров JLL Наталия Тишендорф оценивает стоимость комплекса в 850–900 млн руб.

Розничные сети едва ли будут стремиться приобретать такие объекты в собственность, особенно учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и отсутствие агрессивной экспансии ритейлеров в регионы, считает Дмитрий Хлебников. Впрочем, продолжает он, можно фиксировать точечные случаи приобретения объектов недвижимости ритейлерами в силу необходимости занять определенные зоны или желания открыть флагманские магазины. Сети, как правило, предпочитают снимать помещения под свои магазины и склады, но из-за ограниченного предложения по аренде объектов больших площадей многие ритейлеры, в том числе продуктовые, готовы рассматривать выкуп недвижимости, соглашается Юлия Назарова. В любом случае, добавляет господин Хлебников, реализация «Трастом» непрофильных активов в первую очередь может быть интересна компаниям, специализирующимся на спекулятивных сделках.

Халиль АМИНОВ