01.08.2019 10:20 505

Банк «Восточный» просит 3,7 млрд рублей за пакет акций, сделка с которым стала поводом для уголовного дела Baring Vostok. Майкл Калви оценивал акции в 2,5 млрд рублей, а следствие — в 600 000 рублей.

О том, что банк «Восточный» просит 3,7 млрд рублей за пакет акций люксембургской International Financial Technology Group, сообщает в письме в IFTG и. о. предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян. С содержанием письма ознакомились «Ведомости». Его подлинность газете подтвердили человек, осведомленный о ходе переговоров, и источник, близкий к одному из акционеров банка.

Пакет акций IFTG — главный предмет уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По версии следствия, банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд рублей в обмен на пакет акций IFTG, оцененный банком в 3 млрд рублей. Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 000 рублей, а благодаря завышенной оценке из банка похитили средства. На суде Калви предлагал установить истинную стоимость спорного актива, продав его, и теперь банк пытается это сделать.

Пакетом заинтересовались два фонда: американский Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management (PWFM). Они оценили его в 2,2–2,6 млрд рублей. Однако Арутюнян пишет о «текущей парадигме», установленной акционерами «Восточного» и «связывающей руководство банка»: необходимости вернуть все затраты, связанные со всеми непрофильными активами банка. Поэтому банк будет рассматривать предложения только с оценкой от 3,7 млрд рублей, заключает он в письме IFTG.

Baring Vostok не известно о других оценках, кроме 2,5 млрд рублей в изначальном предложении, заявил «Ведомостям» представитель фонда, совет директоров или акционеры «Восточного» их не обсуждали. Крупнейший акционер банка, «Финвижн» Артема Аветисяна, переадресовал вопросы газеты в банк.

Сложно объективно оценить этот актив из-за невозможности оценить стартапы, которыми владеет IFTG, рассказал «Ведомостям» старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Но и представить, что его можно продать за 3,7 млрд, тоже трудно. Банку нужен капитал — продажа акций высвободила бы 2,5 млрд рублей резервов, говорит аналитик. Вероятно, банк уже нашел другие источники для выправления капитала и решил отказаться от продажи, установив завышенную цену. Кроме того, если бы он их продал, то возник бы вопрос, на чем основывается дело Калви, резюмирует он.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

