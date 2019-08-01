Рубль после заседания ФРС обновил минимум 3 недель, приближаясь к 64 рублям за доллар

01.08.2019 10:30 517

Рубль дешевеет к доллару и подрастает к евро, отражая тенденции форекса, где валюта США укрепляется против большинства конкурентов после заседания ФРС, на котором американский регулятор ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов, но был не слишком агрессивен в намерениях дальнейшего смягчения ДКП.

Татьяна Евдокимова из банка Нордеа еще одной причиной ослабления рубля к доллару называет возможную частичную обратную конвертацию выплачиваемых Газпромом рублевых дивидендов.

Поддержкой же может выступать увеличение предложения экспортной валютной выручки по мере существенного превышения рыночным номинальным курсом доллара официального курса ЦБР на сегодня.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,79, российская валюта теряет четверть процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Ранее был достигнуто значение 63,93 — худшее для рубля с 9 июля.

Официальный курс ЦБР на четверг — 63,42 рубля за доллар, котировки расчетами "сегодня" — 63,78.

В паре с евро рубль к 10.25 МСК был у отметки 70,44, дорожая на 0,1% с начала дня.

Федрезерв в среду понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 2,00-2,25% годовых, как и ожидали финансовые рынки.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает это как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств, чем вызвал некоторое смятение в умах инвесторов и спекулянтов, многие из которых закладывались на неоднократное смягчение политики ФРС в текущем и следующем годах.

Согласно последним данным фьючерсного рынка, текущие ожидания сохранения ставки на сентябрьском заседании ФРС составляют 61%, 39% — за снижение на 25 базисных пунктов.

На форексе доллар достиг в паре с евро лучшего значения с мая 2017 года, $1,1032, сейчас он здесь дорожает более чем на четверть процента ($1,1044).

Цены на нефть падают после того, как ФРС ослабила надежды на дальнейшее снижение процентных ставок, а торговые переговоры между США и Китаем закончились без видимого прогресса.

Баррель Brent теряет с начала дня 0,9% и оценивается в $64,45.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ