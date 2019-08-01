01.08.2019 11:00 661

Спрос на ипотечные кредиты и банковские депозиты в России падает. К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проанализировав итоги опросов населения, проведенных весной и летом нынешнего года в городах России с населением более 250 тысяч человек.

Среди жителей крупных и средних российских городов только 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие 2-3 месяца. 1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита. 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит. И лишь 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, население теряет интерес к этим финансовым инструментам.

"Происходит это на фоне роста реальной заработной платы, которая, по данным Росстата, в июне 2019 года выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а за первое полугодие этого года поднялась на 1,8%. На 5,7% в первом полугодии снизилось число безработных. В этих условиях логично предположить, что россияне теперь менее заинтересованы в получении кредитов, так как увеличилась их способность профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов", — поясняет Алексей Зубец.

Эксперт также отмечает, что сегодня наблюдается стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном экономическом росте. "Это снижает тревожность общественных настроений и дает возможность домохозяйствам потратить полученные доходы, вместо того, чтобы откладывать их на "черный день", — считает Зубец.

Некоторое оживление на рынке кредитования эксперты ожидают к осени. Пока же наибольший спрос на кредиты отмечается в таких городах, как Магнитогорск, Краснодар, Владикавказ, Новороссийск и Набережные Челны. А на депозиты спрос растет в Рязани, Тольятти, Ярославле, Мурманске и Чебоксарах.

Ольга ИГНАТОВА