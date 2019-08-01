Рубль и ОФЗ в минусе после разочаровавших ЕМ-сегмент итогов заседания ФРС

01.08.2019 15:00 558

Рубль в четверг снижается к доллару, также в минусе и котировки ОФЗ, отражая тенденции мировых рынков, где растет валюта США и дешевеют развивающиеся и сырьевые активы после вчерашнего заседания Федрезерва, на котором он хотя и ожидаемо снизил ставку, однако не был слишком агрессивен в намерениях дальнейшего смягчения ДКП.

К 13.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,84, российская валюта теряет треть процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Ранее был достигнуто значение 63,93 — худшее для рубля с 9 июля.

В паре с евро рубль к 13.35 МСК был у отметки 70,42, дорожая на 0,1% и отражая ослабление единой валюты на форексе.

Доходность наиболее ликвидных ОФЗ показывает рост на 3-4 базисных пункта, у 10-летних она сейчас на уровне 7,34% годовых.

"Российская валюта снижается к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран. На фоне ослабления рубля доходности суверенных облигаций РФ немного подросли", — говорится в аналитическом обзоре банка Санкт-Петербург.

Федрезерв в среду понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 2,00-2,25% годовых, как и ожидали финансовые рынки.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает это как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств, чем вызвал некоторое смятение в умах инвесторов и спекулянтов, многие из которых закладывались на неоднократное смягчение политики ФРС в текущем и следующем годах.

Согласно последним данным фьючерсного рынка, текущие ожидания сохранения ставки на сентябрьском заседании ФРС составляют 61%, 39% — за снижение на 25 базисных пунктов.

По мнению аналитиков банка Санкт-Петербург, если представители ФРС продолжат настаивать на отсутствии необходимости перехода к полноценному циклу снижения ставок, это может привести к более весомым изменениям в ожиданиях рынка, что ударит по валютам и активам развивающихся стран.

"В таком сценарии рубль, с учетом сезонного снижения сальдо текущего счета РФ, окажется под давлением, и пара доллар/рубль вряд ли сможет удержаться ниже уровня 64,00", — полагают они.

На форексе доллар достиг в паре с евро лучшего значения с мая 2017 года, $1,1030, сейчас он здесь дорожает более чем на треть процента ($1,1035). Индекс доллара также вышел сегодня на максимум с мая 2017 года, 98,93, а с начала дня он набирает около трети процента.

Нефть также дешевеет в пандан укреплению доллара, баррель Brent теряет с начала дня 1,1% и оценивается в $64,34.

Татьяна Евдокимова из банка Нордеа еще одной причиной ослабления рубля к доллару называет возможную частичную обратную конвертацию выплачиваемых Газпромом рублевых дивидендов.