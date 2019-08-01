01.08.2019 17:00 595

Ставки ипотеки в июне упали на 0,25% годовых. Эксперты связывают это со снижением ключевой ставки Центробанка и ждут дальнейшего уменьшения ставок кредитов.

Средневзвешенная ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в июне составила 10,28% годовых, сообщил ЦБ. Это на 0,25 процентного пункта меньше, чем в мае — тогда она выдавалась под 10,53% годовых, указывал регулятор.

Ставки ипотеки достигли пика этой весной, напомнил «Ведомостям» главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. С минимума в 9,41% годовых в сентябре 2018 года средневзвешенная ставка выдачи ипотеки начала расти. Это происходило на фоне повышения ключевой ставки Банком России: на 0,25% в сентябре и на столько же в декабре — до 7,75% годовых. До этого ключевая ставка снижалась с февраля 2015 года.

Нынешнее снижение ставок ипотеки «происходит в ответ на удешевление стоимости фондирования (прежде всего вкладов) в последние месяцы и снижение ключевой ставки», заявил руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. 17 июня ЦБ впервые более чем за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, а потом еще на столько же 26 июля. Сейчас она составляет 7,25% годовых.

«ЦБ дает сигналы, что при отсутствии шоков продолжит снижать ключевую ставку. Ипотека крайне чувствительна к стоимости фондирования, поэтому любое изменение ключевой ставки не замедлит сказаться на ставках ипотеки», — сказал гендиректор агентства Frank RG Юрий Грибанов. Он добавил, что ждет снижения средней ставки выдаваемых кредитов ниже 10% годовых к концу года.

В начале года на ставки ипотеки давило повышение с 1 января коэффициента риска для кредитов с низким первоначальным взносом, напомнила «Ведомостям» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. Однако теперь влияние этого фактора снизилось, и на первое место вышла ставка ЦБ, добавляет она.

«Ведомости» напоминают, что в июне ставки ипотеки в среднем на 0,15–0,6% снижали Совкомбанк, «Росбанк дом», Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Возрождение», «Абсолют». Волну снижения запустил Сбербанк, 25 мая уменьшивший ставки ипотеки на 0,3–0,6%. Сейчас его базовая ставка на приобретение готового жилья – 10,8% годовых, строящегося – 10,6%. Снижение продолжилось в июле: у Газпромбанка, «ФК Открытие», Альфа-банка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, банка Дом.РФ — на 0,3–1%.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

