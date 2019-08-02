02.08.2019 08:20 346

В июле в службу финансового уполномоченного поступило в 3,5 раза больше обращений, чем месяцем раньше. Подавляющее большинство, как и раньше, связано с ОСАГО. Автовладельцы недовольны размером выплат страховщиков, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Служба омбудсмена в июле получила 8 478 обращений. На споры по договорам ОСАГО пришлось почти 97 процентов жалоб: 8 175 против 2 274 в июне. Едва ли не в каждой второй речь шла о несогласии с суммой выплаты по страховке. Кстати, средний размер требований по ОСАГО в июле увеличился на 14 процентов — до 206,6 тысячи рублей, уточнил Воронин.

На втором и третьем местах в списке претензий автовладельцев были отказ в выплате возмещения и нарушение сроков выплаты.

Лидерами по количеству жалоб стали жители Южного, Приволжского и Центрального округов.

В июле финансовый уполномоченный принял 193 решения. "Количество решений, принятых в пользу потребителей и в пользу страховых организаций, оказалось равным — по 50 процентов", — сообщил Юрий Воронин.

При этом 5 734 обращения были возвращены заявителям, поскольку они нарушили порядок подачи документов — по закону, претензию сначала нужно направить в страховую компанию и дождаться ее решения. "Возврат — это не отказ рассматривать спор. После соблюдения процедуры можно подать заявление повторно", — уточнил "Российской газете" представитель омбудсмена.

Институт финансового омбудсмена заработал на страховом рынке 1 июня. Граждане, имеющие претензии к страховой компании по ОСАГО, каско или добровольному ОСАГО на повышенные суммы, должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора. Платить за это не нужно.

Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Имущественные споры по ОСАГО рассматриваются независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона рублей, установленное для всех прочих дел, на них не распространяется.

Пока уполномоченный рассматривает споры только по моторному страхованию. По всем остальным видам прием обращений будет запущен с 28 ноября.

Юлия КРИВОШАПКО

