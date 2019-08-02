02.08.2019 08:30 314

Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала для использования в своей платежной системе «Мир» первый чип российского производства для бесконтактных платежей. Об этом рассказал РБК Алексей Дианов, представитель разработчика чипа АО «НИИ Молекулярной электроники» (НИИМЭ, входит в ООО «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» в сфере микроэлектроники).

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание: их требуется вставлять в платежный терминал.

По словам Дианова, новая версия банковского чипа разработана специально для НСПК и имеет собственную операционную систему. Выпускать чип будет предприятие «Микрон» (также входит в СП АФК «Система» и «Ростеха»). Весь процесс выпуска чипа, включая разработку и полный цикл производства, осуществляются на территории России, заверил представитель «Микрона», добавив, что чип в банковской карте — самый критичный и технологически сложный элемент, который принципиально важен для информационной безопасности.

Новый чип НИИМЭ и «Микрона» — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, указали в пресс-службе НСПК, подтвердив, что он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует международным стандартам.

Зачем нужен отечественный чип

НСПК была создана в 2014 году для обеспечения независимости карточных платежей в России в связи с санкционной угрозой. Но чипы в большинстве национальных карт использовались иностранные. На сегодняшний день основная доля карт «Мир» выпускается с поддержкой технологии бесконтактной оплаты, указали в НСПК. По данным компании, на конец мая 2019 года российские банки выпустили 59,4 млн карт «Мир», это более 20% от эмитированных в стране банковских карт.

Платежная система «Мир» давно говорила о необходимости разработки отечественного чипа для бесконтактных платежей, поясняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров. При использовании иностранной микросхемы, по его словам, существует два риска: введение санкций на поставку зарубежных чипов и установка скрытых элементов в импортные устройства, которые способны передавать данные о платежах за рубеж.

В 2019 году НСПК предоставила участникам карточного (эквайрингового) рынка обновленную версию стандарта по приему бесконтактных карт, в том числе он касается и чипов российского производства, рассказал РБК региональный директор в России и СНГ одного из крупнейших производителей POS-терминалов Verifone Игорь Стуканов. По его словам, POS-терминалы смогут без проблем принимать бесконтактные карты «Мир» с российским чипом в том случае, если чип прошел необходимую сертификацию согласно требованиям НСПК.

Сертификация включала несколько этапов, объясняет Дианов из НИИМЭ: проверка на безопасность (возможность взлома и хищения данных), на функциональность (соответствие спецификациям НСПК по использованию приложения) и быстродействие. Согласно стандарту НСПК, время проведения одной транзакции не должно превышать 0,4 секунды. Чип НИИМЭ соответствует этому требованию, сообщил представитель разработчика. Такие же требования по быстродействию и у международных платежных систем.

Вытеснит ли чип «Микрона» иностранные

В НИИМЭ рассчитывают, что при выпуске карт «Мир» для обеспечения технологической безопасности российской финансовой системы в большей степени будут использоваться чипы, разработанные и произведенные в России, а зарубежные чипы постепенно будут полностью вытеснены. Мощности «Микрона» позволяют выпускать порядка 4 млн чип-модулей ежемесячно (48 млн в год), но за последние полтора года было выпущено 5,5 млн чипов (в плане производства на текущий год — 3 млн).

За выпуск карт и выбор чипа для них отвечают банки-участники платежной системы: будет ли в бесконтактных картах «Мир» использоваться российский чип, зависит от них. Перечень рекомендованных моделей чипов и их производителей размещен на портале НСПК и доступен всем банкам-участникам системы «Мир». Бесконтактный чип от «Микрона» в этом списке появился 29 июля, пояснил собеседник РБК в одном из крупнейших банков-эмитентов карт «Мир».

Из крупнейших банков — эмитентов карт «Мир» на вопросы РБК ответил только Почта-банк. В настоящее время более 30% от всех карт «Мир», выпущенных Почта банком, имеют чип «Микрон», сообщили в кредитной организации, указав, что готовы рассмотреть возможность выпуска карт с новым дуальным чипом отечественного производства.

Стоимость одного бесконтактного чипа составляет менее одного доллара за штуку, поэтому для банков траты на закупку микросхем занимают небольшую долю в общем объеме расходов на карточную инфраструктуру, объяснил Прохоров из ассоциации «Финансовые инновации». Исходя из этой оценки и объема выпуска карт «Мир», российские банки потратили на чипы для национальных карт не больше $60 млн за весь период выпуска.

Разница в стоимости отечественного и зарубежного чипа минимальна, сказал источник РБК на платежном рынке, так как российские микросхемы дотируются государством. НИИМЭ не раскрывает инвестиции в разработку чипа. В «Микроне» пояснили, что стоимость выпуска чипов будет зависеть от объемов производства, который, в свою очередь, зависит от масштабов эмиссии карт «Мир» банками-эмитентами.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Анна БАЛАШОВА