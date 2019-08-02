02.08.2019 08:40 344

Страховщикам разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов через банки. Это упростит доступ граждан к страховым услугам и будет способствовать развитию онлайн-продаж полисов.

Новые возможности открылись перед страховыми компаниями благодаря поправкам в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые публикует "Российская газета". Закон обязывает организации, которые проводят финансовые операции, устанавливать личность клиента до начала его обслуживания. Идентификацию граждан в ряде случаев разрешается проводить в упрощенном порядке с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов власти, Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

До недавнего времени устанавливать личность клиента таким способом могли банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, а также микрофинансовые организации. Страховщики в список не входили. Это сдерживало развитие онлайн-продаж полисов. Закон снял это ограничение. Теперь страховщики имеют право на основании специального договора поручать банкам проводить идентификацию клиентов, их представителей или выгодоприобретателей по договору страхования.

При этом новая норма закона не распространяется на страховщиков обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, исключена возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни.

Нельзя проводить упрощенную идентификацию клиента, заключая договор страхования жизни

"Всероссийский союз страховщиков и отраслевое сообщество приложили много усилий для того, чтобы закон был принят, — отметил глава союза Игорь Юргенс. — Мы рассчитываем, что в дальнейшем (после внесения соответствующих поправок в законодательство) покупатели услуг по страхованию жизни также смогут пользоваться упрощенной идентификацией. Это существенно упростит для них как заключение договоров, так и получение выплат".

Юлия КРИВОШАПКО