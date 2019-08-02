02.08.2019 09:20 358

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». Указ предполагает запрет финансовую помощь России со стороны финансовых институтов и ограничивает американские банки в кредитовании российских властей.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с «делом Скрипалей», сообщает газета The New York Times.

Это второй пакет санкций, связанный с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери (Великобритания) в марте 2018 года. Первый пакет ограничений был введен США еще в августе 2018 года в соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года. Тогда США запретили ввоз в Россию товаров и технологий двойного назначения. Предполагалось, что Белый дом может ввести новые санкции уже через три месяца в случае, если нет уверенности, что Россия прекратила использовать химическое оружие.

Как пишет The New York Times, указ Трампа запрещает займы и другую финансовую помощь России со стороны международных финансовых институтов, а также ограничивает возможности займов российским властям со стороны американских банков.

С призывов ввести второй пакет санкций к Трампу в понедельник обратились председатель комитета палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгель и член комитета республиканец Майкл Маккол. Конгрессмены указали, что санкции из первого пакета, наложенные в прошлом году, во многом дублируют ограничения, которые США ввели против России еще до отравления Скрипалей. Дальнейшие санкции «необходимы» и «являются критически важным шагом для привлечения России к ответственности», утверждалось в письме.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

