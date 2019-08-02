02.08.2019 10:10 330

Темпы роста выдачи займов небольшим компаниям за I квартал 2019 года на Урале и Дальнем Востоке превысили общероссийские минимум в четыре раза, подсчитали в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы специально для «Известий». В целом чаще всего в долг берут в сфере торговли, а в восточных регионах активно заимствует турбизнес, строительные микрокомпании и перевозчики, рассказали в администрации Приморского края. Рост кредитов может быть связан с льготными программами, действующими в регионах, отметили эксперты. В Центробанке всплеск долговой активности связали с реализацией специальной «дорожной карты» для МСП.

Чемпионы кредитования

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста. Так, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выросла на 125%, 90% и 75% соответственно. В среднем по России показатель увеличился всего на 10%. Подсчеты специально для «Известий» произвели в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В Центробанке подтвердили, что на Урале и на Дальнем Востоке действительно наблюдается активный прирост выдачи займов субъектам МСП. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Чукотский АО, Приморский край, Магаданская, Мурманская и Новгородская области, Севастополь, закрыла десятку Москва.

В крупнейших российских банках «Известиям» рассказали, что динамичный рост кредитования в регионах наблюдается уже второй год подряд. В 2018-м активность была связана с ЧМ по футболу, уточнили в организациях. Впрочем, не все банки считают чемпионами восточные области: в Совкомбанке отметили особенно быстрый рост в Ростовской и Воронежской областях, в Росбанке — в регионах Поволжья. Вместе с тем в АкБарс банке подтвердили восточный тренд: увеличение темпов кредитования финансовая организация зафиксировала в крупных городах на Урале и в Сибири, банк «Открытие» — на Дальнем Востоке. Деньги в основном берут на пополнение оборотных средств, отметили там.

Факторы роста

По итогам I квартала 2019 года больше половины кредитов в ЯНАО брали малые и средние компании, которые занимались перевозками, на Алтае подавляющее большинство займов взяли строительные предприятия, а 70% бизнеса в ХМАО обращались за деньгами на оптовую и розничную торговлю, подсчитали в корпорации МСП. В Мурманской области и Чукотском АО также лидирует это направление.

«Известия» обратились в регионы, лидирующие по объемам кредитования малого бизнеса, с просьбой прокомментировать бурный рост показателя. Замдиректора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко сообщил, что в основном деньги берет частный бизнес, ориентированный на туристов: хостелы, экскурсионные бюро, кафе, рестораны и пекарни.

— Также развивается выращивание экологически чистых овощей, медоводство, разведение морских гребешков, трепангов, мидий, — перечислил чиновник. — Другой растущий сегмент — стартапы в сфере IT.

В других регионах, отметившихся высокими темпами роста выдачи займов малым компаниям, оперативно не ответили на вопросы «Известий».

В ЦБ «Известиям» сообщили, возможная причина увеличения объемов кредитования — реализация «дорожной карты» по развитию субъектов МСП на 2019–2021 годы, ориентированной главным образом на регионы. Ряд стимулирующих мер уже реализован: снижены издержки банков при оценке финансового состояния заемщика, а также требования к резервированию на возможные потери по ссудам, пояснили в регуляторе. Это повышает привлекательность кредитования сегмента МСП для банков и способствует снижению стоимости займов для предпринимателей, подчеркнули в Банке России.

Поскольку регионы, лидирующие по темпам роста выдачи кредитов, сравнительно небольшие, местным властями проще реализовывать план по развитию предпринимательства, отметил председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев. Он пояснил, что льготы МСП предоставляются по трем направлениям: снижение ставки по займам, развитие гарантийной системы, а также деятельность МСП Банка, который рефинансирует кредиты малого бизнеса в других банках и сам работает с предпринимателями.

Что повлияло

В 2019 году в Приморском крае начала работать микрокредитная компания, которая предоставляет займы малому бизнесу до 5 млн рублей по базовой ставке 7,5%, а для приоритетных направлений минимальный порог может составить 3,75%, отметили в администрации субъекта. В Фонде развития Дальнего Востока «Известиям» рассказали, что в макрорегионе снижены ставки по кредитам для малого бизнеса, а также увеличен максимальный срок возврата долга до 10 лет.

Исходя из данных исследования и статистики по численности населения регионов, высокие показатели кредитов на душу населения отмечаются именно на Дальнем Востоке (в среднем 15–20 тыс. рублей), тогда как в остальных регионах из топ-10 по приросту кредитования — только 3–5 тыс. рублей. Исполнительный директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности Андрей Точин предположил, что отрыв макрорегиона связан с льготами на территориях опережающего экономического развития в ДВФО.

Эксперт также обратил внимание на то, что экономический спад прошлых лет ударил в первую очередь по малому бизнесу в регионах, поскольку платежеспособный спрос там значительно ниже. По мнению Андрея Точина, сейчас ситуация стабилизировалась, и небольшие предприятия начали оживать, что объясняет рост темпов кредитования на этих территориях.

Наталья ИЛЬИНА

