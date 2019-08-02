02.08.2019 10:20 456

Меры Центробанка, призванные ограничить закредитованность населения, приводят к тому, что банки удлиняют сроки кредитования. Высокие риски неплатежей и неизбежное ужесточение условий рефинансирования могут привести к полноценному отраслевому кризису.

Усилия Банка России по ограничению необеспеченного кредитования, предпринимаемые для того, чтобы не допустить образования кредитного пузыря, способного стать спусковым механизмом очередного банковского кризиса, не остановили маховик выдачи необеспеченных кредитов, хотя и были болезненны для большинства розничных банков. Предполагалось, что новое регулирование заставит банки снижать ставки по кредитам, чтобы сберегать капитал, а это приведет к сокращению объема кредитования. Но есть риск, что банки удлинят сроки необеспеченных кредитов и продолжат наращивать портфели.

По итогам первого полугодия 2019 года объем кредитов населению достиг 16 трлн рублей, увеличившись на год на 23%. По данным аналитического обзора Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, три четверти экономически активных граждан имеют хотя бы один кредит, а в целом с 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Примерно 2,3 млн заемщиков после выплат по кредиту вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом, поскольку долговые обязательства «съедают» половину и без того невысокого дохода.

Долгие долги

В кризис 2014-2015 годов наибольшие потери розничные банки понесли на кредитах сроком от пяти лет. Именно поэтому в 2016 году основной объем кредитов выдавался на 2-3 года. В последние годы сроки кредитов растут во всех банках. Некоторые игроки не боятся кредитовать население без обеспечения на срок 7 лет и более. Параллельно с этим растет сегмент кредитных карт с очень крупными лимитами, достигающими порой годового дохода заемщика. Минимальный платеж по таким картам подразумевает, что клиент почти не гасит основной долг и может оставаться в долгу у банка практически бессрочно. Более длинный срок означает, что клиент может взять более крупную сумму при том же ежемесячном платеже. Прибыль банка с одного клиента растет, хотя ставка по кредиту ниже.

Феномен столь длинных необеспеченных кредитов уникален для российского рынка: мировая практика исключает настолько длинные необеспеченные кредиты. И этому есть объяснение. В начале срока кредита мотивация погасить кредит высока, она связана с удовольствием от приобретенной вещи или запоминающегося события, на которые потрачены деньги. Также в это время заемщик четко оценивает свои силы. В конце срока кредита мотивация гасить кредит также находится на высоком уровне: заемщик видит «свет в конце туннеля» и напрягается, чтобы избавиться от долга. Если у него возникают сложности, то сумма кредита уже небольшая и ее легко рефинансировать. А вот в середине срока мотивация падает — удовольствие осталось в прошлом, а свет в конце тоннеля еще не виден, и вероятность непредвиденных событий уже велика. Чем дольше тянется эта «середина», тем выше риски. В трехлетнем кредите наиболее рискованный период — второй год, а в семилетнем все годы со второго по шестой. То есть с увеличением срока кредита риски вырастают нелинейно. Именно этот процесс мы сейчас наблюдаем в целом в российской банковской системе.

Бомба замедленного действия

Такое увеличение сроков необеспеченных кредитов через несколько лет приведет к серьезным рискам неплатежей, а банки будут вынуждены ужесточать политику кредитования. В свою очередь, более строгие правила одобрения кредита вызовут трудности рефинансирования у заемщиков, что спровоцирует мультипликативный эффект, потенциально ведущий к полноценному отраслевому кризису. В 2013-2014 годах, еще до санкций и падения цен на нефть, в цикличном потребительском кредитовании начался именно такой процесс. Тогда на грани выживания оказались монолайнеры, ориентированные именно на этот сегмент. И хотя большинству удалось выбраться и начать зарабатывать, запас прочности может оказаться недостаточным.

Предлагаемые сегодня Банком России меры по контролю нагрузки не приведут к желаемому результату, поскольку соотношение платежа к доходу по годовому и по десятилетнему кредиту могут быть одинаковыми. Банки уже сейчас эффективно регулируют ежемесячную нагрузку заемщиков, и новые меры не изменят принципиальный расклад. Чтобы достичь желаемого результата и предотвратить кризис, необходимо регуляторно дестимулировать или законодательно ограничить кредиты на сроки более 4-5 лет. Только такая мера действительно остановит необузданный рост кредитов населению и сделает более доступными кредиты для покупателей квартир и автомобилей — и, конечно, промышленных предприятий. Рост этих направлений не давит на инфляцию и курс рубля и имеет максимальный позитивный эффект для роста экономики.

Сергей ХОТИМСКИЙ, Forbes Contributor

