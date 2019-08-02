02.08.2019 11:00 370

Рубль в начале пятницы упал на минимум 7 недель, продолжая реагировать на намерения президента США расширить фронт торговой войны с КНР, однако от более глубокого падения его могут удерживать продажи валюты по выгодному для экспортеров текущему курсу, а также некоторое улучшение ситуации в ЕМ-сегменте форекса.

По мнению Михаила Поддубского из Промсвязьбанка, еще одним фактором риска для рубля является новость о подписании американским президентом распоряжения добиться прекращения международного финансирования и запрета предоставления банковских кредитов США странам, на которые распространяются американские ограничения за использование химического или ядерного оружия.

В число этих стран формально может входить и России, находящаяся под первым пакетом санкций США из-за обвинений в отравлении Скрипалей и химических атак в Сирии.

"Уход от риска на глобальных рынках и возобновление актуальности санкционных рисков могут создавать предпосылки для движения пары доллар/рубль в район отметки в 65,00 ", — предположил Поддубский.

В паре с долларом была достигнут отметка 64,70, худшая для рубля с 13 июня, а к 10.45 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,60, российская валюта теряет 0,4% процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Официальный курс ЦБР на пятницу — 63,83 рубля за доллар, котировки расчетами "сегодня" — 64,57.

В паре с евро рубль к 10.45 МСК был у отметки 71,63, теряя 0,4% с начала дня.

Дональд Трамп в четверг вечером анонсировал введение 10%-х пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов, а также не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята даже выше 25% — в зависимости от прогресса переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы считаем, что это давление носит технический характер, так как в интересах Китая достичь договоренностей и заключить сделку, а в интересах США — не развязывать новую войну за год до выборов президента страны", — говорится в обзоре компании ITI Capital.

Ранее же в среду Федрезерв понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 2,00-2,25% годовых, как и ожидали финансовые рынки, но при этом председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает это как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.

На этом фоне вчера вечером нефть марки Brent потеряла в цене более 7%, существенно подешевели ЕМ-валют, но сейчас наблюдаются попытки сокращения потерь.

В частности, баррель Brent растет с начала дня на 2% и оценивается в $61,71.

Пара евро/доллар торгуется по $1,1090, с минимальными изменениями.

Во второй половине пятницы повлиять на расстановку сил на форексе может публикация (15.30 МСК) трудовой статистики США за июль, которую во многом будет учитывать Федрезерв при принятии решения на сентябрьском совещании.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ