Рубль дешевле 65 за доллар и 72 за евро из-за риска новых санкций и торговых войн

02.08.2019 15:00 335

Рубль теряет более 1% в парах с долларом и евро, отражая бегство из российских активов на фоне угроз введения новых санкций США против РФ, на что накладывается глобальное неприятие риска из-за намерений американского президента Дональда Трампа расширить торговое противостояние с Пекином, который уже пообещал ответить контрмерами.

Рубль после полудня достиг отметки 65,06 за доллар впервые с 7 июня и 72,22 за евро впервые с 18 июня.

К 12.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,01.

В паре с евро рубль к 12.20 МСК был у отметки 72,15.

Доходность 10-летних ОФЗ сегодня достигла отметки 7,45% годовых впервые с 3 июля.

Трамп в четверг вечером анонсировал введение 10%-х пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов, а также не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята даже выше 25% — в зависимости от прогресса переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американским СМИ также стало известно о решении Трампа подписать указ, открывающий дорогу к введению второго пакета санкций против РФ за отравление Скрипалей и участие в химатаках в Сирии, в чем Вашингтон обвиняет Москву.

Баррель Brent набирает более 2% после вчерашнего обвала на 7% и оценивается в $61,81.

Пара евро/доллар торгуется по $1,11, и евро в небольшом плюсе после сильных данных об июньских розничных продажах в еврозоне.

Во второй половине пятницы повлиять на расстановку сил на форексе может публикация трудовой статистики США за июль (15.30 МСК), которую во многом будет учитывать Федрезерв при принятии решения на сентябрьском совещании.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ