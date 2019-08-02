02.08.2019 17:00 280

Сотрудники Генпрокуратуры начали проверку негосударственного пенсионного фонда Будущее, рассказали Рейтер сотрудник одного из НПФ, сотрудник брокера, сотрудничающего с фондом, а также источник на пенсионном рынке, узнавший о начале проверки от профильного департамента Центробанка.

НПФы стали объектом повышенного внимания со стороны финансовых властей несколько лет назад после того, как правительство пересмотрело взгляд на пенсионную реформу и ввело мораторий на перечисление взносов в накопительную пенсию граждан. Это обострило конкуренцию между НПФами за клиентов.

Кроме того, прокуратура Иркутской области сегодня утром сообщила, что проверка НПФ Будущее выявила "факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в этот фонд".

Местная полиция возбудила пять уголовных дел в отношении неустановленных лиц из-за подделки документов, указано в сообщении. Пресс-службы Генпрокуратуры и НПФ Будущее пока не ответили на запрос Рейтер.

НПФ Будущее, с активами 258 миллиардов рублей и четырьмя миллионами клиентов, входит в одноименную финансовую группу. До августа 2018 года ее контролировала семья бизнесмена Бориса Минца, а после — компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Кроме НПФ Будущее в группу входят еще три пенсионных фонда: НПФ Телеком-Союз, НПФ Социальное развитие и НПФ Образование.

В декабре 2018 года группа Будущее продала свои фонды компании Ленинградское адажио совладельца группы Регион Сергея Сударикова.

Ранее на этой неделе первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокуратура начинает массовые проверки работы НПФ в августе после поручения президента Владимира Путина.

Представитель Пенсионного фонда РФ говорил Рейтер на этой неделе, что ПФР может рекомендовать для проверки Генеральной прокуратурой 5-6 НПФ, на действия которых жалобы поступают чаще всего.

Татьяна ВОРОНОВА. Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА

