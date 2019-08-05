05.08.2019 08:00 721

Курс российской валюты в ближайшее время будет следовать за конъюнктурой мировых рынков и болезненно реагировать на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. Существенным фактором влияния на рубль будет и дальнейшее стремление Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сейчас начинают реализовываться внешние риски (неготовность ФРС быстро смягчать монетарную политику и очередной раунд эскалации торгового конфликта между США и Китаем), из-за которых происходит глобальное "бегство в качество", сопровождающееся коррекцией цен на сырьевые товары и усилением оттока капитала с развивающихся рынков, указывают аналитики Райффайзенбанка.

По их мнению, реализация этих рисков, раньше казавшихся "хвостовыми", может привести к более быстрому, чем предполагалось ранее, возвращению курса рубля к своему справедливому значению (избыточное укрепление рубля в первом полугодии помимо сезонности было вызвано гигантским притоком нерезидентов в ОФЗ, сворачиванием темы новых санкций против РФ и торговым перемирием, то есть весь позитив, который мог произойти в отношении рубля, реализовался).

"Принимая во внимание эти факторы, курс рубля имеет достаточно высокие шансы уйти выше 67 рублей за доллар до конца этого года", — прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.

Рыночные ожидания снижения процентной ставки ФРС существенно выросли после объявления новых тарифов в отношении импортируемой в США китайской продукции, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Рынок считает, что ФРС будет вынужден пойти на существенное смягчение денежно-кредитной политики для борьбы с последствиями торговых войн, отмечают они. По мнению аналитиков, теперь реакция ФРС и ее готовность снижать ставку будут основными факторами, влияющими на рынки.

Роман МАРКЕЛОВ

