05.08.2019 08:40 601

Росреестр не сможет принимать документы о переходе права на квартиру или дом в электронном виде, если собственник заранее не уведомил о своем согласии на подачу документов таким способом. Поправки в Закон "О государственной регистрации недвижимости" подписал президент Владимир Путин.

Они подразумевают, что отметка о согласии собственника квадратных метров на удаленную подачу документов, подписанных электронной подписью, будет проставляться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В законе уточняется, что она может быть сделана исключительно на основании личного заявления владельца недвижимости (его законного представителя) или посредством почтового отправления (подлинность подписи заявителя при почтовом отправлении свидетельствуется в нотариальном порядке).

Таким образом, у владельцев недвижимости будет гарантия, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению, полагает автор поправок, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки в законодательство решили внести после того, как в России появился новый вид цифрового мошенничества с недвижимостью. Преступники пользовались возможностью дистанционной подачи документов для госрегистрации перехода права собственности на недвижимость через портал госуслуг и сайт Росреестра. Они подделывали электронные подписи владельцев квартир и продавали их собственность. Хозяева недвижимости могут долго ни о чем не подозревать, а обратившись при случае в официальные органы, с удивлением узнают, что "подарили" или "продали" свою квартиру другому человеку. В Госдуме, проанализировали реальный случай, который произошел с одним из жителей Москвы и пришли к выводу, что законодательство недостаточно защищает собственников недвижимости от мошенников.

Юлия КРИВОШАПКО