05.08.2019 09:00 691

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по статье 174 Уголовного кодекса РФ. Эта статья и говорит о легализации преступных доходов.

- По материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, — сказала представитель следственного ведомства.



По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года граждане, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации, объяснила представитель СК.

Пока ни одной фамилии в Следственном комитете не называют. Петренко говорит, что следствие принимает все меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. А еще она утверждает, что следователями "будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда".

Наталья КОЗЛОВА

