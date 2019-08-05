05.08.2019 09:30 669

Крупнейший негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка впервые в истории отрасли выплатил 6,3 млрд руб. дивидендов. В этом году еще ряд НПФ имеют право на выплаты своим акционерам. В результате из отрасли в виде дивидендных выплат могут уйти десятки миллиардов рублей. Это может привести к снижению доходностей, получаемых клиентами НПФ, и к сокращению инвестиций в развитие клиентских сервисов НПФ.

НПФ Сбербанка, который в прошлом году заработал для своих клиентов доходность чуть выше инфляции (см. "Ъ" от 27 марта), во втором квартале выплатил 6,3 млрд руб. дивидендов своему единственному акционеру — Сбербанку. Об этом свидетельствуют данные отчетности фонда, опубликованные в конце прошлой недели. Другие НПФ, которые по состоянию на 2 августа также раскрыли отчетность, пока не делали выплат акционерам.

Согласно закону «Об НПФ», НПФ получает право выплачивать дивиденды лишь по истечении пяти лет с момента акционирования. Преобразование фонда в акционерное общество было необходимо и для попадания в систему гарантирования прав застрахованных лиц, и, как следствие, для сохранения права работы с пенсионными накоплениями граждан. Первый этап процесса начался в 2014 году и завершился в конце 2015 года. НПФ Сбербанка прошел процедуру реорганизации 10 июня 2014 года и во втором квартале 2019 года получил возможность выплатить дивиденды.

Согласно отчетности по МСФО, нераспределенная прибыль НПФ Сбербанка на начало года составляла 12,8 млрд руб. Таким образом, в июне фонд выплатил единственному акционеру почти 50% от нераспределенной прибыли, накопленной за пять лет с момента акционирования фонда. Впрочем, в прошлые годы часть получаемой фондом прибыли и так доставалась банку, в частности, через оплату расходов по привлечению клиентов через сеть отделений. Так, в 2017 году было выплачено 1,27 млрд руб., а в 2018 году — 1,1 млрд руб. На вопрос, продолжатся ли в этом году дивидендные выплаты НПФ, его гендиректор Александр Зарецкий ответил, что решение об этом «относится к компетенции собрания акционеров». В Сбербанке не ответили на запрос "Ъ".

В 2014 году процедуру акционирования завершили 47 НПФ. Однако к настоящему времени помимо НПФ Сбербанка сохранились лишь 19 из них — часть ушла с рынка, часть была консолидирована. За исключением шести фондов, которые за пять лет накопили убыток, нераспределенная прибыль, то есть те деньги, на которые могут претендовать акционеры, у оставшихся НПФ на начало года в целом превышала 30 млрд руб., свидетельствуют их отчетности по МСФО. Так, нераспределенная прибыль «Газфонда Пенсионные накопления» составила почти 9 млрд руб., «ВТБ Пенсионного фонда» — 5,8 млрд руб., «Сафмара» — 4,4 млрд руб., Национального НПФ — 3,1 млрд руб. «Получается, что акционеры могут вывести из отрасли десятки миллиардов рублей»,— заявил топ-менеджер одного из фондов.

В «Газфонде ПН» (завершил акционирование в июне 2014 года) и Национальном НПФ (июль 2014 года) не ответили на запросы "Ъ". В НПФ «Сафмар», у которого возможность по выплате дивидендов возникает в августе, заявили, что акционер, холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции», решение по выплате дивидендов еще не принял. Представитель акционера «ВТБ Пенсионного фонда» (может начать выплаты в сентябре), банка ВТБ, заявил, что «вопрос комментировать преждевременно».

«Первая выплата дивидендов — знаковое событие, оно означает завершение процесса акционирования НПФ: фонды становятся нормальными акционерными обществами, которые могут выплачивать дивиденды своим собственникам»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По мнению главы компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгения Якушева, «в условиях стратегической неопределенности по дальнейшему развитию НПФ акционеры теперь предпочтут получать максимальный дивидендный поток и минимизировать риски». «Сочетание фидуциарной ответственности и жесткого регулирования приведет к переходу к резко консервативной инвестиционной стратегии»,— отмечает он. Таким образом, по мнению господина Якушева, в итоге это будет означать «сокращение инвестиций в развитие клиентского сервиса и снижение доходностей».

Илья УСОВ