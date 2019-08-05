05.08.2019 10:10 947

Выпуск модифицированных «народных» облигаций (ОФЗ-н) этой осенью будет осуществлен в новом формате. Планируется, что инструмент станет доступен для покупки в любой момент, а не с перерывами между выпусками. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине. Возможность приобретения ОФЗ-н на постоянной основе позволит банкам-агентам более системно подойти к их предложению. Что в конечном итоге должно привести к повышению спроса, считают представители кредитных организаций. Эксперты уверены, что для большей популярности инструменту нужна дальнейшая модификация.

Новый формат

До конца сентября Минфин планирует осуществить эмиссию «народных» облигаций по новым, максимально льготным для населения, правилам. Как писали ранее «Известия», отменяется комиссия банкам-агентам (сейчас — 0,5–1,5%), снижается с 30 до 10 тыс. рублей минимальная сумма покупки, кроме того, бумаги можно будет приобрести онлайн. Однако это еще не все новации, которые ожидают народных инвесторов.

— Готовится выпуск ОФЗ-н в новом формате. Планируется, что с момента запуска инструмент будет в любой момент доступен гражданам для покупки. По завершении размещения очередного выпуска новый будет предложен практически сразу. Таким образом, будет обеспечена непрерывность, — сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового ведомства.

Сейчас между выпусками существует большой перерыв. Например, продажа третьего даже с учетом продления закончилась в конце марта. Очередной планируется лишь на конец III квартала.

ОФЗ-н — специальный инструмент для населения, который имеет нерыночный характер и выпускается с 2017 года. Приобрести «народные» облигации и продать их можно было через Сбербанк и ВТБ, а с этого года к ним присоединяются также Промсвязьбанк и Почта Банк. На данный момент Минфин осуществил три выпуска на общую сумму 70 млрд рублей, разместил примерно на 59,6 млрд рублей. При этом в обращении сейчас находятся ОФЗ-н на сумму чуть более 57,5 млрд рублей. То есть граждане уже продали, не дожидаясь погашения, бумаг на 2 млрд.

Минфин неоднократно декларировал, что главная цель «народных» облигаций — не занять у населения, а повысить финграмотность, воспитать культуру сохранения и инвестирования средств. В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил довести выпуск таких бумаг до 100 млрд рублей в год.

Сложный инструмент

Пока за исключением первого выпуска Минфину не удалось разместить весь объем заявленной эмиссии. Вне спроса осталось более 10 млрд рублей. Поможет ли беспрерывность и другие новации, предусмотренные для модифицированных ОФЗ-н, изменить ситуацию? Представители банков-агентов считают, что безусловно. Так, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов уверен, что режим непрерывности удобнее для продвижения «народных» облигаций.

— Формат позволит использовать систематизированный подход в предложении инструмента клиенту, рассматривать ОФЗ-н для формирования диверсифицированного портфеля, осуществлять по нему консультации и сопровождение. Преимуществом для населения станет возможность выбрать подходящий момент для покупки и получения гарантированной доходности. Например, в день завершения срока по депозиту, — пояснил «Известиям» представитель ВТБ.

С этим согласен и вице-президент, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. Он отметил, что покупатели не будут привязаны к определенным срокам выпуска и смогут вложить средства в любое удобное время, а банки получат постоянный спрос на продукт.

— Продажа облигаций на постоянной основе выгодна как банкам, так и потребителям и будет способствовать повышению спроса на этот инвестиционный инструмент, — подчеркнул он. — Успешная реализация облигаций напрямую связана с уровнем финансовой грамотности. Продажа облигаций на постоянной основе даст возможность потребителям лучше изучить их особенности.

Однако эксперты считают, что для большего распространения «народных» облигаций планируемых изменений недостаточно. Так, они отмечают, что для граждан ОФЗ-н — инструмент пока непривычный и уступающий другим.

— Фактически главные конкуренты у «народных» облигаций — банковские депозиты и ИИС (индивидуальный инвестиционный счет. — «Известия»). Конечно, часто можно слышать возражения, что это совсем разные инструменты и по целям, и по параметрам, и по природе. Но фактически для частного инвестора эти нюансы значения не имеют. Человек вкладывает деньги, ориентируясь на доходность, быстроту и простоту оформления, — полагает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Он добавил, что для человека также важно, знает ли он об этом инструменте и насколько активно его продают.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах согласен: для целевой аудитории в виде неквалифицированных инвесторов «народные» облигации — инструмент достаточно сложный, им проще просто положить деньги на банковский вклад.

— А для граждан, которые разбираются, ОФЗ-н не слишком интересны в силу существующих ограничений на продажу, — говорит Антон Табах.

«Народные» облигации нельзя продать и купить на вторичном рынке, что делает инструмент более статичным. По мнению представителя «Эксперт РА», шанс на повышение спроса у ОФЗ-н может появиться, если ставки по депозитам просядут, а доходность облигаций сохранится на нынешнем уровне.

Павел Самиев уверен, что популярность «народных» облигаций можно было бы повысить за счет налоговых льгот, например отмены НДФЛ, который нужно уплачивать с разницы между ценой покупки и погашения.

Анна КАЛЕДИНА