Рубль развернулся в плюс после обновления минимума 2 месяцев на фоне глобального бегства от риска, спровоцированного в конце прошлой недели намерениями Вашингтона ввести новые пошлины на китайский импорт и угрозами Пекина ответить контрмерами.

Подобная реакция рынка может быть на детали второго пакета санкций США против РФ за отравление Скрипалей, где нет драматических запретов, которые вынудили бы иностранных инвесторов покидать рублевые активы, и теперь участники рынка отыгрывают назад свои страхи.

"Мы полагаем, текущие ограничения будут иметь минимальные последствия для рынка валюты и суверенного госдолга. Как минимум, ясность относительно текущих санкционных действий США на некоторое время снижают неопределенность для рынка ОФЗ", — полагает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Поскольку запрет не распространяется на ОФЗ, в начале недели рубль может выступить в качестве "защитной" валюты в рамках EM-сегмента", — считает Дмитрий Долгин из банка ИН Евразия.

Поддержкой также может выступать продажа экспортной выручки по выгодному для корпораций номинальному рублевому курсу доллара.

В паре доллар/рубль была достигнут отметка 65,47, худшая для рубля с 3 июня, но к 10.30 МСК котировки расчетами "завтра" были вблизи 65,00, и российская валюта набирает 0,4% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Официальный курс ЦБР на понедельник — 64,64 рубля за доллар, котировки расчетами "сегодня" — 64,99.

В паре с евро рубль к 10.30 МСК был у отметки 72,30, дорожая на 0,2% с начала дня.

На мировых рынках тем временем сырьевые и развивающиеся активы в существенном минусе с начала дня, значительно дешевеет американский доллар против безопасных валют и золота из-за минимизации риска на фоне возобновления торгового спора между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, что с 1 сентября он введет 10-процентные тарифы на китайские товары стоимостью $300 миллиардов и может повысить пошлины еще больше, если председатель КНР Си Цзиньпин не поторопится заключить торговую сделку. В пятницу же Китай пообещал дать отпор решению Трампа, которое положило конец месячному торговому перемирию.

Баррель Brent дешевеет на 1,4% и оценивается в $61,04.

Котировки пары евро/доллар сейчас вблизи $1,1120, и доллар теряет здесь 0,1%.

Китайский юань сегодня достиг отметки 7,0351 за доллар, худшего значения с марта 2008 года.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ