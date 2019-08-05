05.08.2019 13:00 626

Мосгорсуд оставил под арестом 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Оставить без изменений постановление от 1 апреля, которым Басманным судом вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого на двух банковских счетах на сумму более 437 миллионов рублей", — огласила решение судья.

Кроме того, в середине июля Мосгорсуд признал законным арест 925 миллионов рублей по делу в отношении экс-министра. Данные денежные средства находятся на восьми банковских счетах шести компаний, бенефициарным владельцем которых, по мнению следствия, является Абызов.

Также, в апреле был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, а именно: на два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место в Москве.

Кроме того, 11 июля Преображенский суд Москвы арестовал акции различных компаний, принадлежащие экс-министру, стоимость которых, по разным оценкам, колеблется от 10 до 19 миллиардов рублей.

Дело Абызова

Басманный суд Москвы 27 марта арестовал Абызова по уголовному делу о хищении 4 миллиардов рублей. В данный момент обвиняемый находится в СИЗО, а мера пресечения в его отношении продлевалась до 25 октября.

Экс-министру вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащих ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.