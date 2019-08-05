05.08.2019 15:00 691

Сбербанк поддержал тренд по снижению ставок по ипотеке, который начался на фоне двух снижений ключевой ставки Центральным банком: он снизил базовую ставку на готовое жилье и строящееся жилье на 0,5 п.п., говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК. Сейчас ставка по кредитам на эти типы жилья начинается с 10,1 и 10.2% соответственно.

На те же 0,5 п.п. снижается стоимость кредита на загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машиноместа. На столько же опустятся ставки для нецелевого кредита под залог недвижимости и рефинансирования кредитов других банков.

Одновременно Сбербанк увеличил дисконт для участников зарплатного проекта с 0,3 п.п. до 0,5 п.п. Скидку можно получить на все вышеперечисленные типы кредитов за исключением рефинансирования. В итоге для зарплатных клиентов банка (при участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик») минимальная ставка на приобретение готового жилья может составить 9,1%. Стоимость кредита при покупке квартиры в новостройке по льготной программе и при условии участия в зарплатном проекте Сбербанка будет начинаться от 7,6%.

Ставки на ипотечные кредиты росли с конца 2018 года и дошли до 10,56% в апреле. Однако летом ЦБ дважды снизил ключевую ставку — 17 июня и 26 июля — с 7,75% до 7,25% и не исключил возможности дальнейшего снижения. После этого банки начали снижать и ипотечные ставки, благодаря чему средняя стоимость жилищных кредитов в июне опустилось до 10,28% (но 0,25% с мая).

Сбербанк присоединяется к тренду и опускает ставки ниже 10% одним из последних из топ-10 по объемам выдачи, свидетельствуют данные Frank RG. Лидер рынка последний раз снижал ставки по ипотеке в мае. Первым на снижение пошел банк «Дом.РФ»: 10 июля он опустил базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%. Затем ставки снизили Альфа-Банк, «Открытие», Райффайзенбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Росбанк и др.

Ставки по ипотеке продолжат снижаться, считают аналитики. Уже в четвертом квартале средняя ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам пересечет психологически важную отметку в 10%, считают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». В аналитическом центре «Дом.РФ» РБК сообщали, что по их прогнозам в четвертом квартале средняя ставка может снизиться до 9,7–9,8%.

Рынок ипотеки в первом полугодии на фоне высоких ставок замедлился. Банки выдали 575,5 тыс. кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, писал ранее РБК. Совокупный размер ипотечной задолженности россиян подрос (на 20%) и преодолел 7 трлн руб.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ