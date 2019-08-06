06.08.2019 08:10 500

Финансирование, которое МСП-банк предоставляет банкам для кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, резко сократилось в 2019 году. Падение может быть обусловлено снижением привлекательности программы «шесть с половиной», ставка по кредиту в которой заметно сблизилась с рыночной. Кроме того, у многих банков появилась возможность получить субсидии напрямую из бюджета в рамках новой программы.

МСП-банк, предоставляющий льготные кредиты предпринимателям как напрямую, так и через другие банки по агентской схеме, опубликовал в понедельник отчетность по МСФО за шесть месяцев 2019 года. Согласно этим данным, портфель финансирования, которое МСП-банк предоставил другим банкам для кредитования субъектов МСП, сократился с 26,64 млрд руб. на конец 2018 года до 21,77 млрд руб. по итогам первого полугодия 2019-го. При этом резервы по предоставленным займам остались почти неизменными и составили 8,83 млрд руб. против почти 9 млрд руб. на конец прошлого года.

Пресс-служба МСП-банка не ответила на вопрос "Ъ", чем обусловлено такое снижение. При этом там заявили, что в связи с началом реализации новой программы субсидирования «банк увеличивает объемы поддержки по данной программе, так как условия данной программы позволяют предоставить поддержку субъектам МСП по более привлекательной ставке». «Предполагается, что в течение 2019 года по программе субсидирования банк предоставит поддержку субъектам МСП в размере 45 млрд руб.»,— уточнили в МСП-банке.

В рамках программы «шесть с половиной» банки получали средства по ставке 6,5% годовых и направляли их на кредитование малого и среднего бизнеса. При этом до субъектов МСП кредиты доходили по конечной ставке 9,6–10,6% годовых. Согласно докладу ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации», средневзвешенные ставки по рублевым кредитам МСП в 2018 году снизились: на срок менее одного года — с 12,5% до 10,9% годовых, на срок свыше одного года — с 11,3% до 10,1% годовых.

Источник "Ъ", близкий к Банку России, в свою очередь, отметил, что с начала 2019 года по настоящий момент наблюдается рост объемов рыночного кредитования. При этом его темпы сравнимы или несколько превышают прошлогодние. Одновременно происходит плавное снижение ставок по кредитам для субъектов МСП. «Спрэд между рыночной ставкой и ставкой по программе "шесть с половиной" уменьшается, что обуславливает снижение спроса на эту программу»,— пояснил собеседник "Ъ".

В 2019 году стартовала еще одна программа, по которой субъекты МСП могут получить в уполномоченных банка займы по ставке не более 8,5%. «Причина — в переходе на новую программу субсидирования ставки по кредитам МСП "восемь с половиной", которая была запущена с этого года»,— объясняют в Альфа-банке снижение предоставленного МСП-банком финансирования кредитным организациям. В рамках новой программы существенно увеличен список уполномоченных банков с 15 до 70 кредитных организаций, добавляет ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Михлина. «Таким образом большее количество банков может напрямую получить средства из бюджета под льготное кредитование МСП, не обращаясь при этом в МСП-банк,— поясняет госпожа Михлина.— Кроме того, объемы господдержки также значительно выросли: на субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019 году из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд руб., в то время как в 2017-м — менее 1,5 млрд руб.».

В рамках новой программы до 2024 года предполагается выдать более 10 трлн руб. льготных кредитов, 1 трлн руб.— уже в 2019 году. В ЦБ не смогли оперативно предоставить комментарий.

Виталий СОЛДАТСКИХ