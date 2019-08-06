06.08.2019 08:20 499

Сбербанк с 6 августа начинает выдавать ипотеку со сниженными процентными ставками и увеличивает скидку по таким кредитам для зарплатных клиентов.

По новым условиям взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке можно будет по ставке от 7,6 процента годовых. Кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке будут выдаваться по ставке от 9,1 процента.

Снижение ставок по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, а также по нецелевому кредиту под залог недвижимости составит 0,5 процентного пункта. Также на 0,2 процентного пункта увеличен дисконт по ипотеке для участников зарплатного проекта. Он составит 0,5 процентного пункта и будет распространяться на кредиты для покупки готового и строящегося жилья, приобретение загородной недвижимости, гаража и машино-места.

Это второе за последние месяцы снижение ипотечных ставок крупнейшим банком. В конце мая Сбербанк опустил их на 0,3-0,6 процентного пункта.

С 1 августа более дешевую ипотеку начал выдавать ВТБ. Ставки были снижены в среднем на 0,5 процентного пункта.

По данным ЦБ, с января по июнь 2019 года российские банки выдали 575,5 тысячи ипотечных кредитов на 1,26 триллиона рублей. Годом ранее за этот же период показатели были выше: 663 тысячи кредитов на 1,3 триллиона рублей. По мнению экспертов, одним из главных факторов, негативно повлиявших на ипотечный рынок, стал рост ставок по кредитам в начале 2019 года.

Юлия КРИВОШАПКО