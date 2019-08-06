06.08.2019 08:30 523

Реальный размер потерь будет зависеть от судебных решений по искам о возмещении убытков, поданным ЦБ к бывшим акционерам, пояснил зампред ЦБ.

Санации банков через новый механизм — Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС) Центробанк проводит с 2017 года. В августе на санацию отправили «ФК Открытие», в сентябре — Бинбанк с сестринским Рост Банком, осенью оздоровлению подвергли Промсвязьбанк с его дочерним Автовазбанком. Позднее на санацию через ФБКС также отправили Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).

Проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка ЦБ сосредоточил на балансе «Траста», который превратился в банк «токсичных» и непрофильных активов. Выкуп этих активов также финансировал Центробанк.

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 года, — 7 трлн руб.», — рассказал Поздышев, в том числе проблемных и непрофильных активов — на 2,4 трлн руб. «Еще около 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в «ФК Открытие», чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным», — сказал зампред ЦБ.

Центробанку удалось вернуть 233 млрд руб. при формировании банка «Траст», сообщил Поздышев. По его словам, еще 482 млрд руб. будет возвращено с баланса «Траста» в следующие пять лет.

Большинство непрофильных активов (250 млрд руб.), оставленных на балансе группы «Открытия», ЦБ рассчитывает вернуть при его продаже. Итого с проблемных активов в 2,4 трлн руб. ЦБ рассчитывает вернуть 965 млрд руб., или 40,2%, указывает замглавы ЦБ.

Потери регулятора при таком раскладе составят 1,44 трлн руб.

Снизить их объем Центробанк планирует за счет исков к бывшим владельцам «ФК Открытие» и Промсвязьбанка (уже поданы — на 290 млрд и 282 млрд руб. соответственно) и санируемых Бинбанка, АТБ и МИнБа (вскоре будут поданы). «Пока оценка объема этих исков — около 750–800 млрд руб. Если по результатам разбирательств вернется 750 млрд руб., общий возврат составит около 70%, если половина — то 55%», — сказал Поздышев.

При этом регулятор, по закону о банкротстве, не может взыскать все свои убытки в полном объеме, так как вынужден при их расчете следовать определенной формуле. Реальные расходы с учетом расходов на все судебные процессы и связанные с ними исполнительные производства можно будет оценить только по их завершении.

Помимо финансирования банка «Траст» ЦБ также предоставил санируемым банкам капитал в размере 806,4 млрд руб. Вернуть эти средства регулятор планирует при продаже банков.

Однако когда ЦБ выставил на продажу АТБ за 0,6 доли его капитала, торги не состоялись и были перенесены на 2020 год. Не раньше лета 2020-го к продаже подготовят МИнБ, а к 2021 году — 20% акций «ФК Открытие». ЦБ не раскрывает, какую часть этих денег планирует вернуть.

Наталья ДЕМЧЕНКО