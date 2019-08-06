06.08.2019 09:00 635

Минэкономики решило глубже погрузиться в проблемы пенсионного рынка. При министерстве создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа. По итогам выяснилось, что Минэкономики, в частности, интересуют законодательные инициативах в сфере негосударственного пенсионного страхования. Однако появление нового участника дискуссий может только затянуть решение накопившихся вопросов в сфере регулирования НПФ, опасаются на рынке.

На прошлой неделе в Минэкономики состоялось первое заседание экспертной группы по НПФ, рассказали три участника и источник, знакомый с его результатами. Возглавить группу должна советник министра Марина Слуцкая. Однако на первом заседании она отсутствовала, и председательствовала начальник отдела развития финансовых рынков департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства Марина Ягунова, пояснили собеседники "Ъ". Представитель Минэкономики заявил "Ъ", что не знает о существовании экспертной группы.

По словам одного из участников совещания, решение о создании группы принято после того, как министерство дало отрицательный отзыв на поправки к закону «О НПФ». В законе устанавливалась возможность получения пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в прежних возрастных рамках: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Однако мнение министерства после консультаций с отраслью было пересмотрено, поэтому решено создать экспертную группу, чтобы иметь постоянную связь с частными фондами и иметь необходимую экспертизу, утверждает источник "Ъ". Сейчас основными экспертами в пенсионных вопросах являются ЦБ и Минфин.

«Оговаривалось, что рабочая группа будет постоянно действующей»,— говорит один участник совещания. Однако, по словам другого участника, дата следующего заседания не назначена. «По итогам совещания принято решение о проведении новой встречи, если у Минэкономики возникнут вопросы по развитию пенсионного рынка»,— отмечает третий собеседник "Ъ". По мнению источников "Ъ", министерство хочет сформировать у себя экспертизу по пенсионным вопросам, чтобы работать по ним в процессе согласования законодательных инициатив или даже выступать их инициатором.

На первой встрече рабочей группы обсуждались и разные варианты, предложенные рынком в сфере ограничения переходных кампаний по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), говорят ее участники. В частности, обсуждались инициатива Ассоциации НПФ (АНПФ) по мораторию на досрочный перевод пенсионных накоплений (см. "Ъ" от 12 апреля), альтернативное предложение Национальной ассоциации НПФ (см. "Ъ" от 30 апреля), а также меморандум, разрабатываемый президентом АНПФ Сергеем Беляковым (см. "Ъ" от 19 июля), который должен до вступления законодательных норм ограничить досрочные переходы граждан между страховщиками. Кроме того, обсуждалась разрабатываемая ЦБ и Минфином концепция индивидуального пенсионного капитала, указывают два собеседника "Ъ".

«Мы с Центральным банком не ругаемся, просто по ряду экономических вопросов мы участвуем в публичной дискуссии», - Максим Орешкин, министр экономического развития, в интервью «Эхо Москвы», 21 июля 2019 года

«Появление новых экспертных площадок можно только приветствовать, тем более что Минэкономики декларирует защиту бизнеса и, таким образом, может стать для НПФ защитником их интересов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако, по его словам, учитывая «большую сложность, чувствительность и конфликтность вопросов», накопившихся в пенсионной индустрии, «появление любого дополнительного интересанта, тем более с полномочиями органа исполнительной власти, может привести к продлению консервации текущих условий». Это, в свою очередь, может иметь негативные последствия, поскольку ряд отраслевых проблем требует быстрых решений.

Илья УСОВ

