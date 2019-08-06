06.08.2019 10:20 675

Интернет-гипермаркет AliExpress выходит в российские салоны сотовой связи. Первым партнером станет Tele2, который начал размещать в своих магазинах витрины китайской компании с образцами товаров, рассказали «Известиям» представители торговой площадки и сотового оператора. Покупатели могут тут же заказать понравившийся гаджет, просканировав присвоенный ему QR-код. Для AliExpress это первый опыт в России, хотя в Китае онлайн-гипермаркет уже активно использует такой формат. Представитель площадки не исключил возможности сотрудничества и с другими российскими компаниями. Оффлайн-витрины привлекают новую аудиторию и интересны потребителям, которые по тем или иным причинам не делают покупки в интернет-магазинах, полагают эксперты. Но они сомневаются, что проект превратится в крупный канал продаж для китайского онлайн-гиганта.

Пошли по салонам

AliExpress будет представлен в России в массовом оффлайне. Первые 30 витрин китайского интернет-гипермаркета открылись в 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани, рассказала «Известиям» представитель оператора Дарья Колесникова. До конца 2019 года их количество увеличится до 1 тыс.(это примерно треть салонов Tele2). На витрине будет представлен профильный для таких магазинов ассортимент: смартфоны, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и прочее. Просканировав расположенный рядом с товаром QR-код, покупатель, на телефоне которого установлено приложение AliExpress, получит заказ в течение 2–10 дней, отмечает Дарья Колесникова.

Формат позволит покупателю сделать осознанный выбор –– рассмотреть и подержать в руках товар до покупки, чего нельзя сделать онлайн. При этом устройства можно купить по ценам интернет-площадки, объясняет она.

Для AliExpress это первый опыт размещения оффлайн-витрин в России в сторонней розничной сети (сейчас у площадки есть несколько шоурумов в Москве), сказал «Известиям» представитель компании Антон Пантелеев.

–– Мы хотим посмотреть, как будет работать наш проект в салонах связи, чтобы понять интерес покупателей к таким инструментам. В Китае это очень популярно: есть проект TaoBao Selected с маленькими шоурумами избранных продавцов, –– отметил он.

В AliExpress не исключили возможность сотрудничества с компаниями, которые сейчас выдают заказы интернет-гипермаркета. Например, с розничными сетями, входящими в X5 Retail Group, и системой выдачи заказов PickPoint. Такой проект помогает покупателям преодолеть барьер перед выбором нового или более дорогого товара: особенно это касается одежды, аксессуаров и техники, где часто хочется посмотреть, как покупка будет выглядеть вживую, отметил Антон Пантелеев. В X5 Retail Group и PickPoint на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

В компаниях связи, опрошенных «Известиями», не стали комментировать возможное сотрудничество с AliExpress в плане размещения оффлайн-витрин. Представитель «Вымпелкома» («Билайна») Анна Айбашева напомнила, что в начале этого года оператор начал открывать в своих магазинах пункты выдачи заказов из разных интернет-магазинов –– сейчас таких точек более 600. Проекты подобного рода –– ещё один способ дать клиентам новые сервисы и увеличить поток посетителей в магазины, лишь отметила представитель «Вымпелкома».

«Мегафон» ранее также запустил проект по установке постаматов и пунктов выдачи интернет-магазинов –– доступ к получению заказов появится у 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, в том числе и AliExpress, говорит представитель оператора.

В МТС отказались от комментариев. А вице-президент «Связного» по продажам Давид Борзилов лишь сказал, что компания рассматривает возможность коллаборации с другими крупными онлайн-площадками, не уточнив деталей.

Потолок для розницы

AliExpress –– не единственная компания, начинавшая бизнес в интернете, а впоследствии продолжившая его в не виртуальном мире. Например, в 2018 году американский интернет-гигант Amazon начал открывать в США оффлайн-магазины Amazon Go (оплачивать товары в них можно без кассиров –– деньги бесконтактно списываются на выходе со счета покупателя). Китайский производитель смартфонов Xiaomi, продававший свои аппараты исключительно через интернет, в 2016 году также начал создание фирменной розничной сети Mi Home в Китае. А уже в 2017 году оффлайн-розница Xiaomi появилась в России.

Цель создания онлайн-витрин и полноценных магазинов –– привлечь новую аудиторию, которая по тем или иным причинам предпочитает делать покупки в физической рознице, считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. База покупателей интернет-магазинов очень велика, но она конечна и притом, как правило, низкодоходна, отмечает он.

Оффлайн-присутствие позволяет интернет-магазину дополнительно заявить о себе, выделиться среди бесчисленного количества сетевых торговцев, считает Сергей Половников.

Экс-президент «Связного – Евросети» Александр Малис полагает, что появление офлайн-витрин AliExpress в России — это новый этап экспансии китайской компании на российский рынок. Продажи в интернете рано или поздно упираются в потолок, и для развития требуется офлайновое присутствие. Поэтому выход в офлайн во многом неизбежен, полагает эксперт. Без физического контакта вырастить средний чек крайне сложно, а он у AliExpress очень низкий, отмечает Александр Малис.

Основная проблема оффлайн-витрин сегодня –– крайне скудный, по сравнению с обычным интернет-магазином, ассортимент, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Вряд ли такие витрины станут для онлайн-ритейлеров серьезным, конкурирующим с онлайн-заказом способом продаж –– скорее это будет нишевый, дополнительный канал, полагает эксперт.

Валерий КОДАЧИГОВ

