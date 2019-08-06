06.08.2019 10:30 670

Верховный суд (ВС) РФ отказал в ходатайствах бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о приостановлении взыскания с него более 2,7 миллиарда рублей в пользу ООО "Зерновая компания "Настюша", говорится в материалах суда.

При рассмотрении этих ходатайств ВС пришел к выводу, что основания для приостановления исполнения обжалуемых судебных актов отсутствуют.

Девятый арбитражный апелляционный суд 22 марта признал недействительными несколько договоров поручительства между зерновой компанией "Настюша" и Ананьевым. Также апелляционный суд постановил применить последствия недействительности сделок, взыскав с Ананьева в пользу "Настюши" 1,1 миллиарда рублей и 1,6 миллиарда рублей.

Тогда апелляционная инстанция отменила решения Арбитражного суда Москвы, отказавшего в удовлетворении требований конкурсного управляющего зерновой компании.

Арбитражный суд Московского округа в мае оставил без изменения постановления апелляционной инстанции о взыскании с Ананьева денежных средств.

В декабре прошлого года ПАО "Промсвязьбанк" подало иск о взыскании с его бывших владельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых и еще десяти топ-менеджеров 282,2 миллиарда рублей. Столичный арбитраж также рассматривает заявление конкурсного управляющего компании "Настюша" о признании Дмитрия Ананьева банкротом.

Этапы санации банка

Центральный банк (ЦБ) России 15 декабря 2017 года ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планировалось участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств "Фонда консолидации банковского сектора".

Регулятором было предусмотрено предоставление Промсвязьбанку средств на поддержание ликвидности, что, по мнению ЦБ, повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. В сообщении отмечалось, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.

Промсвязьбанк занимал 9-ое место по величине активов среди российских банков (активы банка составили 1,3 триллиона рублей на 1 декабря 2017 года) и входил в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, офисы банка находятся во всех федеральных округах.

В настоящее время банк передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.