06.08.2019 11:00 692

Рубль дорожает в начале биржевых торгов вторника, отражая текущие попытки восстановления ЕМ-сегмента форекса после падения на волне бегства от риска из-за расширения торговых войн между США и КНР.

Тема сложных торговых отношений Вашингтона и Пекина останется основным источником рыночной турбулентности на ближайшее время, в фокусе же внимания локальных игроков будут завтрашние аукционы ОФЗ, актуальные на фоне новых американских санкций против РФ, впрочем, не затрагивающих операций с рублевым госдолгом.

К 11.15 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,12, и российская валюта набирает 0,6% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Накануне вечером курс доллара на бирже достиг значения 65,61 впервые за три месяца, а ночью на форексе он превысил отметку 66 рублей, реагируя вместе с другими ЕМ-валютами на обвинения Вашингтоном Пекина в валютных манипуляциях — этой ночью же юань обновил 11-летние минимумы.

В паре с евро рубль к 10.15 МСК был у отметки 72,99, и здесь рубль набирает 0,5%.

Сырьевые и развивающиеся валюты пытаются прийти в чувство после распродаж последних дней, некоторые уже показывают заметный рост с начала дня, дорожает почти на процент и нефть.

Основным фактором давления на ЕМ-сегмент форекса стало глобальное бегство от риска и падение цен на сырье после заявлений Дональда Трампа об очередных американских пошлинах на китайский импорт, ответной мини-девальвации юаня, последующих обвинений Вашингтоном Пекина в валютном манипулирования, введения ответных пошлин КНР на сельхозпродукцию США.

Одновременно для рубля на это негативно наложились в конце прошлой неделе намерения США ввести второй пакет санкций США против РФ за отравление Скрипалей, однако отсутствие в них драматических запретов, которые вынудили бы иностранных инвесторов покидать рублевые активы позволило рублю накануне отбить часть общих потерь.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ