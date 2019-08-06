06.08.2019 13:00 773

Бинбанк мог лишиться лицензии в 2015 году, следует из материалов Высокого суда Лондона о споре на $50 млн между двумя компаниями — люксембургским фондом Athena Capital и Crownmark — компанией, находившейся под контролем бывшего совладельца Бинбанка Микаила Шишханова.

В 2015 году Бинбанк был держателем проблемных еврооблигаций, выпущенных итальянской группой Mediobanca, сказано в показаниях стороны Микаила Шишханова. Евроблигации были потенциально дефолтными из-за того, что их купоны эмитент привязал к финансовому результату Athena, а тот выдал кредит кипрской компании Larienta Management Ltd на $50 млн. Эта компания значится владельцем двух логистических центров — «Котельники» и «Крекшино». Оба логистических центра находились в залоге у Пробизнесбанка, следует из отчета АСВ об инвентаризации имущества.

Такие же бумаги на сумму 3,2 млрд рублей были на балансе Пробизнесбанка. Последний потерял лицензию в августе 2015 года, после чего у кипрской Larienta Management начались финансовые трудности. «Дефолт Larienta Managment Ltd был значительным событием для Бинбанка и мог потенциально привести к неприятным последствиям вплоть до отзыва банковской лицензии», — говорит представитель компании Шишханова в материалах суда. Чтобы этого избежать, Шишханов принял решение взять обязательство по уплате процентов испытывающей трудности Larienta Managment на себя — на компанию Crownmark — до тех пор пока она пытается взыскать c Larienta два логистических центра. С октября по декабрь 2015 года преимущественно по телефону велись переговоры по этому поводу между представителем Шишханова Игорем Бомониным и командой Athena — и были достигнуты некие устные договоренности.

Теперь вокруг них и ведется спор в Высоком суде Лондона. Сторона Шишханова утверждает, что она не брала на себя обязательство погасить основное тело долга, если не взыщет активы, а Athena утверждает обратное — что Crownmark должен погасить долг в $50 млн.

В материалах суда не указан объем бумаг на балансе Бинбанка, но из его отчетности следует, что на конец 2016 года на балансе были производные инструменты, выпущенные Mediobanca, на сумму 3 млрд рублей.

Риск отзыва лицензии из-за обесценения этих бумаг у банка действительно был. «Если предположить, что эти евробонды не были зарезервированы, то обесценение активов Бинбанка на 3 млрд рублей в период с 2015 года по март 2016 года выглядит вполне критичным для организации», — говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Если бы дефолт случился в этом промежутке, то банк нарушил бы в зависимости от конкретной отчетной даты либо достаточность собственных средств (Н1.0), либо достаточность основного капитала (Н1.2), рассчитал Беликов. «Нарушение любого из нормативов в течение срока более 5 дней является основанием для предупреждения банкротства или отзыва лицензии», — говорит эксперт. Вопрос в том, были ли созданы резервы под эти бумаги.

Бинбанк во втором полугодии 2015 года увеличил резервы на возможные потери по облигациям с 3 млрд до 8 млрд рублей, приводит данные отчетности Беликов. «Сказать, направлялись ли эти средства на покрытие рисков по требованиям конкретно к Mediobanca, оперируя публичной отчетностью, нельзя», — заключил Беликов.

Шишханов был прав. В марте 2016 года, проведя инвентаризацию имущества Пробизнесбанка, АСВ оценило такие же бумаги на его балансе почти в ноль.

«Случай, описанный в материалах суда можно отнести к экзотическим — я не сталкивался в российской практике с тем, чтобы банки брали на себя обязательства по другим компаниям ради того, чтобы не допустить дефолт по структурным облигациям. Но мотивы компании Шишханова вполне понятны — перед лицом угрозы снижения нормативов достаточности капитала ниже критических такой шаг выглядит очень обоснованным», — говорит Беликов.

С Микаилом Шишхановым связаться не удалось. Athena и Mediobanca не ответили на запрос. Forbes ожидает ответа АСВ.