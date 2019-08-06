06.08.2019 15:00 641

Басманный суд Москвы отложил на 14 августа рассмотрение дела в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецов, обвиняемого в хищении более 11 миллиардов рублей из-за поступившего ходатайства о прекращении производства по большинству эпизодов обвинения, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Данное решение суд принял для того, чтобы представители прокуратуры и потерпевших смогли подготовить позицию по факту ходатайства адвокатов о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности по обвинению в совершении преступлений по 14 из 22 эпизодов.

Так, защита считает, что срок давности истек по всем эпизодам по части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и по части преступлений по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Кроме того, сегодня суд вынес решение о продлении ареста в отношении Кузнецова на 6 месяцев, а всего до 16 января 2020 года.

При этом данное уголовное дело рассматривается в особом порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину.

Экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

Как полагает следствие, с 2005 года по 2008 год Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами Правительства Московской области и иными соучастниками. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.

Похищенные средства были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей, уточнялось в сообщении Генпрокуратуры.

По данному делу уже вынесены обвинительные приговоры в отношении бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова, который был осужден на 14 лет и 9 месяцев лишения свободы, а также экс-гендиректор ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владислава Телепнева, осужденного на 10 лет колонии. При этом в отношении Жанны Булах и Дмитрия Котляренко, которые находятся в международном розыске, были вынесены приговоры заочно.

Сам Кузнецов с 2010 года скрывался за границей, пока в конце декабря 2018 года его экстрадировали из Франции по запросу России.