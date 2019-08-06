06.08.2019 17:00 637

Сбербанк планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком. Об этом «Ведомостям» заявили сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, работник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку.

Два источника газеты говорят, что Сбербанк уже договорился с музыкальным сервисом Zvooq о сотрудничестве. По их словам, сервис предоставит техническую и юридическую поддержку вместе со своей библиотекой. При этом Сбербанк будет развивать стриминг под брендом, который сам выберет. Еще один собеседник издания рассказал, что, помимо Zvooq, банк ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group.

«Сделка с Rambler Group обеспечит сильные позиции в индустрии медиа и развлечений для экосистемы Сбербанка. Логично, что мы думаем над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить», — пояснил «Ведомостям» представитель Сбербанка.

Представители Zvooq и Mail.ru Group отказались от комментариев. В свою очередь руководитель «Яндекс.Музыки» Владимир Горбунов отметил, что сервис ведет «переговоры с компаниями из разных сфер».

Знакомый менеджеров госбанка сказал газете, что Сбербанк давно присматривается к рынку стриминговых сервисов. По его словам, сейчас кредитная организация строит экосистему, которая предоставит как можно больше услуг клиенту. К ней относятся облако SberCloud, электронная система здравоохранения Docdoc, Yandex Money и Yandex Market. Также в экосистему входят «Домклик», мессенджер «Диалоги» , SberMarketing и профессиональные сервисы «Деловая среда». Президент Сбербанка Герман Греф рассказывал «Коммерсанту» о планах банка вывести в лидеры видеосервис Okko, который входит в Rambler Group.

Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко заявил, что успех стримингового сервиса Сбербанка будет зависеть от его стратегии, поскольку конкуренция между музыкальными стриминговыми сервисами высока. По словам Клапко, обычно они встроены в другие медиасистемы, например, в стриминговый сервис «ВКонтакте» или в «Яндекс.Музыку».

Клара МИНАК, Forbes Staff

